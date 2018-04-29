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29 Nisan 2018 Pazar 12:53

Muratpaşa’dan işçisine maaş promosyonu

Muratpaşa Belediyesinde hizmet sözleşmesiyle çalıştırılırken işçi statüsüne geçirilen 2 bin 129 personeli 930 TL banka maaş promosyonu alacak. Promosyonlar 20 Mayıs’ta çalışanların hesabına yatırılacak.Muratpaşa Belediyesi,hizmet...

Muratpaşa'dan işçisine maaş promosyonu
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Muratpaşa Belediyesinde hizmet sözleşmesiyle çalıştırılırken işçi statüsüne geçirilen 2 bin 129 personeli 930 TL banka maaş promosyonu alacak. Promosyonlar 20 Mayıs’ta çalışanların hesabına yatırılacak.

Muratpaşa Belediyesi,hizmet sözleşmeleri kapsamında çalışan personelinin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı olarak işçi statüsüne geçmelerine ilişkin çalışmalarını bitirdi. İnsan Kaynakları ve Eğitim, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Spor İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Destek Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Zabıta Müdürlükleri’nde görev yapan 2 bin 129 çalışanın iş ve işlemleri tamamlandı. Bu çerçevede, 2 bin 129 çalışan ilk defa banka maaş promosyonu alacak. 930 TL’lik promosyonlar 20 Mayıs tarihinde çalışanların hesabına aktarılacak.
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