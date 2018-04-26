Mustafa Yıldızdoğan, Kumlucalıları coşturdu

Antalya’nın Kumluca ilçesi’nde düzenlenen 19. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Mustafa Yıldızdoğan konser verdi.

Karatepe Stadında gerçekleştirilen etkinliğe Kumluca Kaymakamı Hakkı uzun, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan, daire amirleri ve yaklaşık 7 Bin kişi katıldı. Gecede önce Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen Hoş Sada Yarışmasında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. İlkokullar, Ortaokullar ve yetişkinler arasında Resim, mani, Karikatür, Fotoğraf, Mektup, Şiir ve anı yarışmaları düzenlendi. Yarışmalar sonucunda dereceye girenlerin eserleri HOŞ Sada adlı kitapta birleştirilerek yayınlanacak. Ayrıca gecenin sponsorlarında özel plaket verildi. Ardından sahneye çıkan Mustafa Yıldızdoğan, vatan ve millet içerikli şarkılar söyledi. Türkiye’m Şarkısı ile sahneye çıkan Yıldızdoğan yine Türkiye’m Şarkısı konserini tamamladı.