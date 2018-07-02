Nilifür’de İsmail Balaban şampiyon

Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 56. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde, Konyaaltı Belediyesi güreşçisi İsmail Balaban birinci oldu.

Nilüfer Belediyesi 56. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde bu yıl yaklaşık 600 pehlivan er meydanına çıktı. Çalı Güreş Alanı’nda yapılan ve baş, baş altı, deste ile tozkoparan başta olmak üzere 14 ayrı kategoride, yaklaşık 600 pehlivanın katılımıyla gerçekleştirilen güreşlerde 42 başpehlivan boy gösterdi.

Büyük heyecan yaşandı

Gün boyu kıyasıya devam eden güreşlerin finalinde, başpehlivanlar İsmail Balaban ve İsmail Koç karşılaştı. Büyük heyecan yaşanan karşılaşmada pehlivanlar normal sürede yenişemedi. Puanlama etabına gidilen mücadelede rakibini yenen Balaban ikinci kez Çalı’da başpehlivan oldu. Büyük çekişmenin yaşandığı başaltı mücadelesinde rakibi Emre Gürbüz’ü yenen Mustafa Yeni Sancak ipi göğüsleyen isim oldu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 30 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen Nilüfer Belediyesi Çalı Güreşleri’nde altın kemeri omuzlayan İsmail Balaban’ı ve onun teknik ekibini bu başarılarından ötürü kutladığını söyledi.