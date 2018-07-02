ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:10

Nilifür’de İsmail Balaban şampiyon

Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 56. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde, Konyaaltı Belediyesi güreşçisi İsmail Balaban birinci oldu.Nilüfer Belediyesi 56. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde bu yıl yaklaşık 600 pehlivan...

Nilifür'de İsmail Balaban şampiyon
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 56. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde, Konyaaltı Belediyesi güreşçisi İsmail Balaban birinci oldu.

Nilüfer Belediyesi 56. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde bu yıl yaklaşık 600 pehlivan er meydanına çıktı. Çalı Güreş Alanı’nda yapılan ve baş, baş altı, deste ile tozkoparan başta olmak üzere 14 ayrı kategoride, yaklaşık 600 pehlivanın katılımıyla gerçekleştirilen güreşlerde 42 başpehlivan boy gösterdi.

Büyük heyecan yaşandı

Gün boyu kıyasıya devam eden güreşlerin finalinde, başpehlivanlar İsmail Balaban ve İsmail Koç karşılaştı. Büyük heyecan yaşanan karşılaşmada pehlivanlar normal sürede yenişemedi. Puanlama etabına gidilen mücadelede rakibini yenen Balaban ikinci kez Çalı’da başpehlivan oldu. Büyük çekişmenin yaşandığı başaltı mücadelesinde rakibi Emre Gürbüz’ü yenen Mustafa Yeni Sancak ipi göğüsleyen isim oldu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 30 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen Nilüfer Belediyesi Çalı Güreşleri’nde altın kemeri omuzlayan İsmail Balaban’ı ve onun teknik ekibini bu başarılarından ötürü kutladığını söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku