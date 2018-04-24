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24 Nisan 2018 Salı 13:21

Norveçliler Alanya’da dizi çekti

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’nın (ALTAV) katkılarıyla Alanya’ya gelen Norveçli televizyon yapım şirketi ’My First Holiday’ adlı dizinin bir bölümünü ilçede çekti.Norveçli televizyon yapım şirketi ’My First Holiday’ adlı dizinin...

Norveçliler Alanya'da dizi çekti
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Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’nın (ALTAV) katkılarıyla Alanya’ya gelen Norveçli televizyon yapım şirketi ’My First Holiday’ adlı dizinin bir bölümünü ilçede çekti.

Norveçli televizyon yapım şirketi ’My First Holiday’ adlı dizinin bir bölümünü ALTAV’ın katkılarıyla Alanya’ya ayırdı. Alanya Teleferik, Alanya Kalesi, Dim Çayı, plaj, muz ve çilek bahçeleri çekimlerini bir haftada tamamlayan ekip Norveç’e döndü. Her bölümde farklı bir çiftin ilk yurt dışı tatilini anlatan dizinin Norveç’in yüksek reytingli ulusal televizyon kanalında önümüzdeki günlerde yayınlanacağı belirtildi.

Usta: “çekimler popüler şehirlerde yapılıyor”

ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Uslu, tanıtım çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürdüklerini belirterek, "TV programları tanıtım modellerimiz arasında önemli bir yere sahip. Bu çalışmada da Norveç televizyon dizisinde Alanya’nın yer almasını sağladık. Bu dizi Roma ve Mayorka gibi popüler turizm şehirlerine konuk oluyor. 4 kişilik yapım ekibi her programda ayrı bir çifti tatil yapacakları şehirde havalimanından başlayarak nasıl vakit geçirdiklerini görüntülüyor" dedi.

“Turizm esnafı için de çok önemli”

İskandinav ülkelerinin Alanya için büyük önem taşıdığını da belirten Uslu, "Aynı zamanda turizm esnafımız için de çok önemli olan İsveçli, Norveçli, Fin ve Danimarkalıları geçen yıllarda olduğu gibi Alanya’ya yeniden kazandırmamız gerekiyor. Bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Norveç ve İsveç turizm fuarlarında yer almamasından dolayı bu fuarlara katılım gösterememiştik fakat farklı bir strateji izleyerek Stockholm, Göteborg ve Malmö emlak fuarlarında Alanya’mızı tanıtma yöntemini uyguladık."
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