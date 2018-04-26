Öğrenciler emniyet bahçesine fidan dikti

Antalya’da 40 ilkokul öğrencisi, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret edip, bahçesine fidan dikti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Muratpaşa Hanım Ömer Çağıran İlkokulu öğrencileri, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Murat Baz tarafından karşılanan öğrenciler, polis ağabey ve ablalarını soru yağmuruna tuttu. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde polis merkezinde unutamayacakları bir gün geçiren 40 öğrenci, günün anısına müdürlüğün bahçesine fidan dikti.