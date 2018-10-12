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12 Ekim 2018 Cuma 17:18

Öğrenciler Güneş Enerjisi Santrali’ni gezdi

Alanya Belediyesi Güneş Santralleri (GES-1, GES-2 ve GES 3) Mahmutlar İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerini ağırladı.Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santrali, geleceğin genç beyinlerini ağırladı. GES sahasına yapılan teknik geziye, Mahmutlar İlkokulu’ndan...

Öğrenciler Güneş Enerjisi Santrali'ni gezdi
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Alanya Belediyesi Güneş Santralleri (GES-1, GES-2 ve GES 3) Mahmutlar İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerini ağırladı.

Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santrali, geleceğin genç beyinlerini ağırladı. GES sahasına yapılan teknik geziye, Mahmutlar İlkokulu’ndan 90 öğrenci ve sınıf öğretmenleri katılım sağladı. Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri GES - 1, GES - 2 ve GES - 3 alanlarını ziyaret eden Eko Team öğrencilerine, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Ekrem Çetin tarafından yenilenebilir enerjinin ne olduğu, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği, elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında detaylı teknik eğitim verildi.

Öğrencilerle söyleşi gerçekleştirildi

Güneş Enerjisi Santralinin gezilmesinin ardından öğrencilerle yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğu ve çevrenin korunmasına dair yürütülen çalışmalar kapsamında yenilenebilir enerjinin önemini vurgulayan bir söyleşi gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş tesiste bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak, “Türkiye’nin yerel yönetimler bazında en büyük kurulu gücüne sahip olan tesisimizde ilerleyen zamanlarda çevreye duyarlı diğer öğrencileri de ağırlayacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarını ve bu konudaki bilinç düzeyinin arttırılması amacıyla çevre projelerine ivme kazandıracağız” dedi.
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