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11 Ekim 2018 Perşembe 14:59

Öğrencilere Psikolojik Dayanıklılık Konferansı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Murat Kuloğlu, Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde "Psikolojik Dayanıklılık" konulu konferans verdi.Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi...

Öğrencilere Psikolojik Dayanıklılık Konferansı
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Murat Kuloğlu, Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde "Psikolojik Dayanıklılık" konulu konferans verdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Murat Kuloğlu, Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde "Psikolojik Dayanıklılık" konulu bir konferans ile Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Kuloğlu, yeryüzünde yaşayan tüm canlıların hayatta kalabilmeleri için bir mücadele verdiklerini ifade ederek bu dayanıklılığı, karbon elementi, tardigrad, uçak kazasında hayatta kalan biyolog Juliane Koepcke ve 2015 Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi Aziz Sancar’dan örnekler vererek açıkladı.

Dayanıklılığın insanlara hem günlük hayattaki zorluklarda hem de beklenmeyen durumlarda gereken bir güç olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kuloğlu, öğrencilere çevre ve aile ile uyum sağlanmasının, pes etmemenin ve amaçsız yaşamamanın öneminden bahsetti.

Kuloğlu, psikolojik rahatsızlıkların vücuda zarar verdiğini ve başta beyin olmak üzere insanda yapısal değişikliklere neden olduğunu söyledi. Psikolojik dayanıklılığı arttırmanın ilk adımının insanın kendisine güvenmesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kuloğlu, “Her insanın güçlü bir yanı vardır ve bunu bulup geliştirmesi gerekir” dedi.
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