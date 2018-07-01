ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 14:39

Oğuz Yılmaz Finikelileri coşturdu

Antalya’nın Finike İlçesi’nde düzenlenen Portakal Festivali etkinlikleri kapsamında fantezi müziğin ünlü sesi Oğuz Yılmaz konser verdi.Finike Belediyesi’nin Uluslararası Portakal Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlediği İç Anadolular...

Oğuz Yılmaz Finikelileri coşturdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalya’nın Finike İlçesi’nde düzenlenen Portakal Festivali etkinlikleri kapsamında fantezi müziğin ünlü sesi Oğuz Yılmaz konser verdi.

Finike Belediyesi’nin Uluslararası Portakal Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlediği İç Anadolular Gecesi’nde Oğuz Yılmaz konser verdi. Sevilen şarkılarla Finikelileri coşturan Oğuz Yılmaz, konserin ilerleyen saatlerinde sahneye Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ile dernek üyelerini davet ederek karşılıklı oynadı.

Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Oğuz Yılmaz’a plaket, çiçek ve portakal balıyla narenciye reçelleri hediye etti. Festivalin üçüncü gününde olduklarını anımsatan Başkan Sarıoğlu, "İç Anadolular Gecesi’ni festivalde geleneksel hale getirdik. Bir günü İç Anadolulara armağan ediyoruz. Hangi sanatçıyla birlikte olmak isterlerse onlarla buluşturuyoruz. Finike’de yaşayan İç Anadolular hemşehrimiz oldular artık" dedi.

Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu programda ayrıca Türkiye 5’incisi olan Cengiz Topel Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı’na, Antalya şampiyonu olan Belediye U19 Takımı oyuncularına, Şovmen Ersin’e, festivalin sunucusu Ali Elgün’e plaket verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku