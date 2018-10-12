Oto galerici esnafına ‘Mesleki’ Yeterlilik Belgesi verildi

Oto galerici esnaflarının araç alım-satımı yapmasını sağlayacak ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ Antalya’da düzenlenen törenle ilk kez sahiplerine verildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç alım-satım piyasasını düzenlemeye yönelik gidilen değişiklikler neticesinde, ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ bulunmayan oto galerici esnafları ve kişiler artık 2019 yılının Ocak ayından itibaren araç alım-satımı yapamayacak. Konuyla ilgili Antalya oto galerici esnafının mağduriyet yaşamaması için çalışmalara başlayan, Antalya Oto Galericiler Odası Oto Galericiler Sitesi Arsa ve Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ise bu anlamda gayretlerinin meyvesini aldı ve kurslarda başarı gösteren üyelerine düzenlediği törenle belgelerini takdim etti. Oto Galericiler Sitesi’nde düzenlenen törene Antalya Serikliler Derneği Başkanı Adnan Tezgel ve çok sayıda galerici esnafıyla vatandaş katıldı.

“Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan galerici esnafı 2’nci el araç satışı yapamayacak”

Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında katılımcılara bilgi veren Oto Galericiler Odası Oto Galericiler Sitesi Arsa ve Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı İsmail Çağlar şöyle konuştu:

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el motorlu araçların ticaretiyle ilgili yönetmeliği, bu yılın Şubat ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre 2’nci el araç satışlarında hem garanti hem de galerici esnafına Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı getirildi. Şubat 2019 tarihi itibariyle Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan galerici esnafı 2’nci el araç satışı yapamayacak. Mesleki Yeterlilik Belgesi olmadan noterde araç satışı yapan esnafa da cezai işlem uygulanacak. Galerici esnafını denetim altına alacak uygulamayla korsan galericiliğin önü kesilecek. Sınavları başarıyla tamamlayan ve Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan esnaflarımız için belgeler ömür boyu geçerli olacak; fakat 5 yılda bir vize yenilemesine tabi tutulacaklar. Bu işlem sırasında, yüz kızartıcı suç işleyen esnafların belgeleri iptal edilecek”

Konuşmaların ardından galerici esnafına ‘Mesleki Yeterlilik Belgeleri’ alkışlar eşliğinde takdim edildi.