Otobüs ile midibüs kazası kamerada

Antalya’nın Manavgat ilçesinde servis otobüsü ile midibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi Z.U.’nun kullandığı 07 Ş 0127 plakalı servis otobüsü ile M.A.Ş.’nin kullandığı 07 LMT 26 plakalı servis midibüsü kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Her iki aracın da kontrolsüz kavşağa hızlı girdiği görülen görüntülerde, her iki araçta yol kenarında park halinde bulunan vince çarparak durabiliyor. Kaza sırasında araçlarda sadece sürücülerin bulunduğu, otobüs sürücüsünün sıkıştığı yerden sağlık ekipleri tarafından çıkarıldığı, diğer araç sürücüsünün de çarpmasın şiddetiyle yere savrulduğu ve başından yaralandı görülüyor. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Diğer taraftan kaza sırasında kaza yapan araçların çarparak durabildiği vincin yanında bazı vatandaşların bulunduğu, kaza meydana geldiği anda vatandaşların panik halinde kaçtıkları güvenlik kamerasına yansıdı.