ANTALYA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:14

Otomobil yoldan çıkıp takla attı: 3 yaralı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada takla atan araçta bulunan 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.Kaza, Antalya-Korkuteli yolu üzerinde Bayatbademleri mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen...

Otomobil yoldan çıkıp takla attı: 3 yaralı
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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada takla atan araçta bulunan 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Korkuteli yolu üzerinde Bayatbademleri mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 09 F 0066 plakalı aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç taklalar atarak beton bariyerlerin üstünden yolun dışına çıktı. Kaza sonrası ters dönen araçta bulunan 1’i çocuk, 2 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Vatandaşların yardımıyla ters dönen aracın içerisinden çıkarılan aileye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza yapan araç ise bir süre sonra çekici tarafından olay yerinden çekildi. Polis kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.
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