ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:57

Özel çocuklar survivor parkurlarında eğlendi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3. Engelsiz Gösteri Survivor’da “Hayatı değiştirmek için çaba sarf etmek gerekiyor. Daha fazla paylaşmak ve bütün engelleri aşmak gerekiyor” dedi.Başkan Uysal, Antalya Falez Rotaract Kulübü’nün...

Özel çocuklar survivor parkurlarında eğlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3. Engelsiz Gösteri Survivor’da “Hayatı değiştirmek için çaba sarf etmek gerekiyor. Daha fazla paylaşmak ve bütün engelleri aşmak gerekiyor” dedi.

Başkan Uysal, Antalya Falez Rotaract Kulübü’nün bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Engelsiz Gösteri Survivor’a katıldı. Falez-2 Park’ta engelli derneklerinin de katılımıyla bahar şenliği havasında geçen etkinlikte özel çocuklar survivor parkurlarında eğlendi. Resim, yüz boyama ve köpük atölyelerine katıldı.

Başkan Uysal’da özel çocuklarla birlikte survivor parkurunda oyunlar oynarken yaptığı konuşmada toplumun dezavantajlı kesimlerini hayatın olağan akışı içine dahil etmek için sahici çabalar ortaya koymak gerektiğini söyledi. Başkan Uysal, “Hayatı değiştirmek için çaba sarf etmek gerekiyor. Daha fazla paylaşmak ve bütün engelleri aşmak gerekiyor. Bunu yaparken de sürdürülebilir, tutarlı bir şekilde bu çabayı hayata geçirmek gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Uysal, konuşmasını ardından katılımcı derneklere plaketlerini takdim etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku