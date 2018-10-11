Özel öğrenci ailelerine kahvaltı

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde eğitim gören özel öğrenciler ile aileleri kahvaltıda buluştu.

Kumluca Belediyesi 50. Yıl Kültür Merkezinde verilen kahvaltıya Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin’de katıldı. Özel çocukların aileleri ile birlikte kahvaltı yapan ilçe protokol üyeleri ailelerin sorunlarını dinledi.

Kahvaltıda Kaymakam Hakkı Uzun, “Yasal çerçeveler içinde olduğu sürece bizde Kaymakamlık olarak sizlerin yanındayız” dedi.

Ailelerin belediye ile ilgili taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Yusuf Göven ise, “Kumluca Belediyesi olarak özel çocuklarımızla ilgili üstümüze düşen görevi yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.