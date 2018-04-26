ANTALYA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 17:20

Polis minikleri bilgilendirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis, anaokulu öğrencilerine kişisel güvenlik, trafik kuralları, polislik mesleğinin tanıtımı gibi konularda ders verdi.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri,...

Polis minikleri bilgilendirdi
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Antalya’nın Alanya ilçesinde polis, anaokulu öğrencilerine kişisel güvenlik, trafik kuralları, polislik mesleğinin tanıtımı gibi konularda ders verdi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, yürütmekte oldukları "Öğrencilerle bir ders saati” projesi kapsamında Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu ana sınıflarında öğrenim gören öğrencilere ders verdi. Derste yaklaşık 30 öğrenciye yaş gruplarına göre kişisel güvenlik, trafik kuralları, polislik mesleğinin tanıtımı gibi konular ekipler tarafından aktarıldı. Ders sonunda polis miniklere boyama kitabı hediye etti.
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