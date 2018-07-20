ANTALYA:
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20 Temmuz 2018 Cuma 10:13

Polis öğrencileri bilgilendirdi

Antalya’nın Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından ortaklaşa düzenlenen çalışmada, camilerde düzenlenen yaz Kur’an kursuna katılan öğrencilere yönelik eğitici...

Polis öğrencileri bilgilendirdi
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Antalya’nın Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından ortaklaşa düzenlenen çalışmada, camilerde düzenlenen yaz Kur’an kursuna katılan öğrencilere yönelik eğitici bilgiler verildi.

Emniyet Ekipleri Camilerde düzenlenen Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencilere, trafik kuralları, genel güvenlik, park’ta, bahçede ve dışarıda oynarken yabancı ve takmadıkları şahıslara karşı istismar ve kaçırma olaylarına karşı ne yapmaları anlatıldı. Çocuklara tanımadıkları şahısların rahatsız etmeleri sırasında bağırmaları veya nara atmaları tavsiye edildi.

Ayrıca öğrencilere, 112 acil arama merkezinin hangi amaçlarla kullanıldığı ve önemi anlatıldı. Eğitimlerin sonunda öğrencilere Puzzla ve su matarası hediye edildi.

Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, “Ülkemizde yaşanan istismar ve kaçırma olaylarından sonra ilçemizde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çocuklarımızın daha tedbirli olmaları amacıyla bu tür eğitimlere başvurduk. Aynı olayların bir daha yaşanmaması için çocuklarımıza yönelik vereceğimiz eğitimler devam edecek” dedi.
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