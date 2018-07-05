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05 Temmuz 2018 Perşembe 17:38

Prim borcu bulunan esnafa kredi desteği

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, prim borcu nedeniyle emekli olamayan esnafa kredi desteği verileceğini açıkladı.Esnaf ve sanatkarların prim borcunu ödeyip emekli olabilmeleri için kredi imkanı sunan...

Prim borcu bulunan esnafa kredi desteği
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Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, prim borcu nedeniyle emekli olamayan esnafa kredi desteği verileceğini açıkladı.

Esnaf ve sanatkarların prim borcunu ödeyip emekli olabilmeleri için kredi imkanı sunan işbirliği protokolü SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalandı. Borcunu yapılandırmak isteyenler için başvuru süresi 31 Temmuz’da sona erecek.

Emekli olmak isteyen ancak birikmiş prim borcundan dolayı olamayan çok sayıda esnaf ve sanatkar olduğunu belirten Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, “Protokol gereği emekli olan esnafın aylığından belli oranlarda kesinti yapılarak kredi geri ödemesi sağlanacak. Sigortalılar, SGK’ya olan borçları için aylık 1,28 faiz oranı ile 60 aya kadar vadeli kredi kullanabilecek. Borcunu yapılandırmak isteyenler için başvuru süresi 31 Temmuz’da sona erecek” dedi.

“Hem devlet hem de esnaf kazanacak”

Başkan Dere, “Protokolle birlikte prim borcu olan esnafların emekli olabilecek ve kullandıkları krediler aylıklarından kesilecek. Bu gelişmenin, emeklilik hakkı doğan ancak prim borcu nedeniyle emekli olamayan esnaflarımızı rahatlatacağına inanıyorum. Kredilerin düşük faiz oranları ve uzun vadeli olarak verilmesi de esnaf ve sanatkarlarımızın işini kolaylaştıracaktır. Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda emekli olabilecek esnafımıza yönelik bu protokol, askerlik ve doğum borçlanması yaptığı takdirde emekli olma hakkına sahip olacak esnafımızı da kapsıyor. Ayrıca bu protokol ile hem yaşını ve sigortalılık süresini doldurmuş ancak borcu nedeniyle emekli olamayan vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilecek hem de devletimiz alacağını tahsil etmiş olacak. Yani iki taraflı bir kazanç söz konusu” diye konuştu.
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