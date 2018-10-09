Rektör Ünal’dan öğretim üyelerine teşekkür belgesi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, 3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda (ISIF’18) buluşlarıyla ödül almaya hak kazanan öğretim üyelerine teşekkür belgesi verdi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Odası’nda gerçekleştirilen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi Merkez Müdürü Doç. Dr. Olgun Kitapçı ve öğretim üyeleri katıldı. Buluşlarıyla ödül almaya hak kazanan öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Ünal, “Ar-Ge kültürünün üniversitemizde içselleştirilmesini sağlamak amacıyla başta öğretim üyelerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda destek ve teşvik olmak üzere pek çok çalışma yürüttük. Bilimsel çalışmaları desteklemenin karşılığını bu şekilde öğretim üyelerimizin başarısıyla görmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Yapılan bilimsel çalışmalar kadar bu çalışmaların topluma aktarılmasının da önem arz ettiğini ifade eden Rektör Ünal, “Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisimiz, Üniversitemizde yapılan araştırma sonuçlarının sanayiyle buluşturulması noktasında önemli çalışmalar yürütüyor. Öğretim üyelerimizin de bu önemli buluşlarının en kısa sürede seri üretime geçirilerek topluma faydalı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi tarafından 3. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda (ISIF’18) katılımcılarla buluşturulan 7 buluştan 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 5’i ödüle layık görülmüştü.

Ödül alan projeler; “Kendi Yürür Bir Budama Artığı Parçalama Makinası” buluşu ile Prof. Dr. Murad Çanakçı, Prof. Dr. Mehmet Topakcı, Prof. Dr. Davut Karayel Dr. Öğr. Üyesi İlker Ünal, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çakır Altın Madalya ödülünü,“Grafen İçerikli Katot Elektrokatalizörü ve Üretim Yöntemi” buluşu ile Doç. Dr. Edip Bayram Gümüş Madalya ödülünü, “Genomik DNA İzalasyon Yöntemi ve Kiti” buluşu ile Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doç. Dr. Ayşe Gül İnce Gümüş Madalya ödülünü, “Ev Tipi Fototerapi Cihazı” buluşu ile Prof. Dr. Murat Canpolat, Prof. Dr. Aygen Yılmaz Bronz Madalya ödülünü, “Mikobakterilerin Üretilmesi Ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Test Edilmesinde Yeni Bir Besiyeri” buluşu ile Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban Bronz Madalya ödülünü almaya hak kazandı.