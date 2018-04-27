Romanya Büyükelçisi Şopanda, ATSO’da

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Romanya Büyükelçisi Gabriel Şopanda’yı konuk etti.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Başkan Yardımcıları Mızrap Cihangir Deniz, Mustafa Atılgan ve Sayman Üye Ayhan Kızılsavaş, Romanya Büyükelçisi Gabriel Şopanda’yı konuk etti. Başkan Davut Çetin, Büyükelçi Şopanda’ya Antalya ekonomisi, kentteki yatırım olanakları ve ATSO’nun faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Davut Çetin, ATSO’nun 136 yıllık köklü tarihi ve 40 binin üzerindeki üye sayısı ile Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından biri olduğunu söyledi.

Antalya’nın özellikle turizm ve tarım sektörlerinde Türkiye’nin lider kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Davut Çetin, ATSO’ya üye 3 bin 195 yabancı ortaklı firmadan sadece 7 tanesinin Romanya ortaklı firma olduğunu kaydetti. Antalya’ya 2017 yılında yaklaşık 116 bin Romanyalı turistin geldiğini hatırlatan Davut Çetin, “Turizmde bu yıl 13 - 14 milyon turist rakamlarına ulaşmayı hedefliyoruz. Romanyalı misafirlerimizin sayısı 2016 yılında 90 bin iken 2017 yılında 120 bine yaklaşmış. Bu yıl daha fazla Romanyalı misafirimizi kentimizde ağırlamak istiyoruz. Turizm istatistiklerine baktığımız zaman en çok turist gönderen ülkeler ile Antalya’da yatırım yaban yabancı firmalar arasında bir paralellik olduğu görülüyor. Umarım önümüzdeki yıllarda Romanyalı turist sayısı da, Romanyalı yatırımcı sayısı da artar. Biz ATSO olarak gerek kültürel, gerekse ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek adına her türlü işbirliğine hazırız. Romanyalı işadamlarını Antalya’daki yatırım olanaklarını ve fırsatları görmek üzere kentimize davet ediyorum” dedi.

Büyükelçi Şopanda ise, ülkeler arasındaki ilişkileri ve ticareti geliştirmek istediklerini belirterek, “Romanya’da Antalya’ya karşı büyük bir sevgi var. 1990’dan beri her yıl Antalya’da tatil yapan arkadaşlarım var. Antalya’daki otellerin kalitesinden, doğal ve tarihi güzelliklerden çok memnunlar. Firmalarımız ve kentlerimiz arasında güçlü bağlar kurmak istiyoruz.”

Büyükelçi Şopanda, sonbaharda Romanya Ekonomi Bakanı’nın Türkiye’ye geleceğini belirterek, Antalya’da her iki ülke işadamlarının katılımıyla bir organizasyon düzenlenebileceğini söyledi. Başkan Davut Çetin, Antalya olarak bu organizasyona evsahipliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. Davut Çetin, konuk büyükelçiye ziyaretin anısına ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerin yaptığı suluboya bir tablo hediye etti.