Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Kuluöztürk’ten kandil mesajı

Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili’nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası(Sağlık Sen)Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, rahmet, mağfiret ve arınma gecesi olan Berat Kandili’nin hayırlara vesile olmasını diledi. Kuluöztürk, “30 Nisan Pazartesiyi salıya bağlayan gece idrak edilecek olan Berat Kandili, tövbe edip yanlıştan dönmek, günahların kalplerde meydana getirdiği kirlilik ve tahribattan kurtularak af ve rahmete ulaşmanın en güzel fırsatlarından biridir. Berat gecesi kendine çeki düzen verip doğruya, güzele, iyiye yöneliş için açılmış bir kapıdır. Berat gecesinin feyz ve bereketinden hepimizin istifade etmesini, hepimize mübarek Ramazan ayına arınmış gönüllerle, günah yüklerimizden berat etmiş olarak girmeyi nasip etmesini rabbimizden niyaz ederim. Başta Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarının olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Berat Kandili’ni kutlarken şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” " dedi.