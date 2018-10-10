ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 12:19

Sağlık-Sen’den yerlileşme ve millileşme desteği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Halk Sağlığı Günleri sempozyumu ile hükümetin yerlileşme ve millileşme hamlesine destek verdiklerini söyledi.Sağlık Bakanlığı ile...

Sağlık-Sen'den yerlileşme ve millileşme desteği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Halk Sağlığı Günleri sempozyumu ile hükümetin yerlileşme ve millileşme hamlesine destek verdiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) işbirliğiyle Ankara’da düzenlenen Halk Sağlığı Günleri programına katılan Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Halk Sağlığı Günleri’nin her yıl farklı bir tema ile ele alındığını, bu yılki programın da ülkemizin başlattığı yerlileşme ve millileşme hamlesine destek amacıyla ‘Sağlıkta Millileşme ve Yerlileşme’ başlığı altında düzenlendiğini kaydetti.

Millilik ve yerlilik hedeflerinin, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltarak maddi gücünü tahkim etme arayışından çok daha öte değeri olduğunu söyleyen Kuluöztürk, sağlıkta ve hayatın bütün alanlarında üretimin millileşmesini, insan merkezli medeniyet anlayışlarının bu kadim topraklarda yeniden şahlanışı olarak nitelendirdiklerini belirtti. Kuluöztürk, “Kapitalist düzen varlığını, yığınları köleleştirmeye bağlamış, ahlaka ve vicdana saldırmaya devam ediyor. Millileşme Davası, madde saltanatı ve sömürü düzenine karşı, Hakkı temsil etme, insanlık onurunu koruma, insanı yaşatma, insanı yüceltme davası olmalıdır” dedi.

Sağlık-Sen olarak, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarını çözme, mali ve özlük haklarını geliştirme konusunda üzerlerine düşen sendikal sorumluluğu yerine getirdiklerini belirten Kuluöztürk, bunun yanı sıra sağlık ve sosyal hizmet politikalarına da katkı sunduklarını vurguladı. Kuluöztürk, “Sorumlu sendikacılık anlayışı gereği bu çalışmalarımızı daha geniş kitlelere taşıyarak sürdüreceğiz. Sempozyumumuza katılarak bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşan tüm panelistlerimize, bürokratlarımıza, bizi yalnız bırakmayan sağlık çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.”

Öte yandan iki gün süren ve geniş katılımla gerçekleştirilen Halk Sağlığı Günleri sempozyumuna Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve çok sayıda akademisyen, bürokrat ve uzmanlar katıldı. Programda ‘Sağlıkta Millileşme ve Yerlileşme’, ‘Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü’, ‘Sağlık Okuryazarlığı’, Bağımlılıkla Mücadele ve Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku