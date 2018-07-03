Sağlıklı Kentler Birliği encümeni toplandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in başkanlığını yaptığı Sağlıklı Kentler Birliği encümen toplantısı İzmir’in Bayındır İlçesi’nde yapıldı.Başkanlığı Menderes Türel tarafından yürütülen Sağlıklı...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in başkanlığını yaptığı Sağlıklı Kentler Birliği encümen toplantısı İzmir’in Bayındır İlçesi’nde yapıldı.

Başkanlığı Menderes Türel tarafından yürütülen Sağlıklı Kentler Birliği’nin Haziran ayı encümen toplantısı Bayındır Belediyesi Başkanı Ufuk Sesli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Birlik Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in başkanlık ettiği toplantıya encümen üyeleri Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli ve Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Damla Toprak katıldı.

“Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz”

Gündem maddelerine geçilmeden önce Birlik Müdürü Murat Ar, birliğin çalışmaları hakkında encümen üyelerini bilgilendirdi. Bilgilendirmenin ardından Birlik sekretaryası tarafından hazırlanan gündem maddeleri encümen üyeleri tarafından görüşüldü. Encümen birliğin stratejik plan hazırlanması yönündeki çalışma takvimini karara bağlarken, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Belfast’ta düzenlenecek konferansa katılım konusu da ele alındı. Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Menderes Türel daha sağlıklı kentler için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, encümen üyelerine ve birlik üyesi belediye başkanlarına teşekkür etti.