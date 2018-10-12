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12 Ekim 2018 Cuma 14:00

Sağlıklı Kentler Birliği Kadıköy’de toplanıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başkanlığında çalışmalarını sürdüren Sağlıklı Kentler Birliği, Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde 12-14 Ekim 2018 tarihlerinde toplanıyor.Kent, kent sağlığı ve kent sağlığını...

Sağlıklı Kentler Birliği Kadıköy'de toplanıyor
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başkanlığında çalışmalarını sürdüren Sağlıklı Kentler Birliği, Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde 12-14 Ekim 2018 tarihlerinde toplanıyor.

Kent, kent sağlığı ve kent sağlığını etkileyen etmenler konu başlıklarında eğitimler, çalıştaylar, konferanslar ve araştırmalar yapan Sağlıklı Kentler Birliği, Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde 30.Olağan Meclis toplantısını gerçekleştirecek. Buluşmada ayrıca Doç. Dr. Emel İrgil’in düzenleme kurulu başkanlığında “Aktif Yaşlanma” konu başlıklı konferans gerçekleşecek. Kadıköy Konferansına 60’a yakın belediye ile 300’ün üzerinde katılımcının katılması bekleniyor.

“Yaşlanma, doğal bir süreçtir”

Sağlıklı Kentler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel konferans ile ilgili olarak, “Yaşlanma, doğal bir süreçtir. Daha çok yaşlının yaşadığı günümüz dünyasında aktif yaşlanma konusuna duyulan ilgi artmıştır. Bunun başlıca nedeni, doğal bir süreç olan yaşlanmanın doğal ve doğal olmayan çok boyutlu biyolojik, psikolojik ve sosyo-ekonomik sonuçlarının olmasıdır. Küresel yaşlanmanın hızlanması ve gözle görülür bir hal almasıyla birlikte aktif yaşlanma konusu da önem kazanmaktadır. İnsanların yaşlanırken yaşam kalitesini arttırmak için sağlık, güvenlik ve katılım fırsatlarını en üst düzeye çıkarılması süreci olarak tanımlanan aktif yaşlanma, yaşam boyu öğrenme kavramı ile birlikte olmalıdır. Aktif yaşlanabilmek ya da aktif kalabilmek için ilk önce yaşam boyu öğrenmenin mümkün ve gerekli olduğuna inanmak son derece önemlidir” diye konuştu.

Başkan Türel, Konferansa desteklerinden ve ev sahipliğinden dolayı Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na da teşekkür etti. Konferans programında ayrıca bu yıl onuncusu düzenlenen 2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Ödülleri sahiplerini bulacak.
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