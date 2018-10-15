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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:45

Şair Cumhur Taşkın, kitabının gelirini mor çatıya bağışlayacak

Şair Cumhur Taşkın yeni çıkardığı kitabı ‘Aşk Bana Uzakmış Anne’nin gelirini, Ankara Mor Çatı Kadın Sığınma Evine bağışlayacağını söyledi.Ankara’da yaşayan şair Cumhur Taşkın yıllarca derlediği şiirlerini, ‘Aşk Bana...

Şair Cumhur Taşkın, kitabının gelirini mor çatıya bağışlayacak
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Şair Cumhur Taşkın yeni çıkardığı kitabı ‘Aşk Bana Uzakmış Anne’nin gelirini, Ankara Mor Çatı Kadın Sığınma Evine bağışlayacağını söyledi.

Ankara’da yaşayan şair Cumhur Taşkın yıllarca derlediği şiirlerini, ‘Aşk Bana Uzakmış Anne’ kitabıyla topladı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan kitap, çok sayıda kitapçı ve online mağazalarda satışa sunuldu.

Şair Taşkın bir süredir hayalini kurduğu kitabını nihayet çıkartırken, sosyal sorumluluk örneği göstererek kitabının gelirini Ankara Mor Çatı Kadın Sığınma Evine bağışlayacağını kaydetti.

“Kirli zamanlara emanet edip kirletmedim”

Hayatından ve kitabından kısaca bahseden Taşkın, “Fakirliğini düşünmekten yalnızlıklarını unutan insanların başkenti İstanbul’da dünyaya geldim. Özel bir şirkette çalışıyorum. Bir nehir gibi sessizce içimdeki acılarımı, sevdalarımı, yalnızlığımı ve hasretimi kağıda akıtıp döktüm. Bir çocuğun anlamını bilmediği kelimeleri severek tekrarladığı gibi aşık oldum. Acılarımı, insana değil, kağıda bağırdım. Yalnızlığımı, kirli zamanlara emanet edip kirletmedim. Bir annenin çocuğuna sarılıp koruduğu gibi korudum onu” dedi.
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