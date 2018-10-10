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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:58

Serik Belediyesinden Amatör Spor Kulüplerine destek

Amatör Sporlar Haftası nedeniyle Serik Belediyesi, ilçede bulunan amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yaptı.Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık’ın katılımıyla düzenlenen programda genç sporculara ve spor kulüplerine forma ve top...

Serik Belediyesinden Amatör Spor Kulüplerine destek
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Amatör Sporlar Haftası nedeniyle Serik Belediyesi, ilçede bulunan amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yaptı.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık’ın katılımıyla düzenlenen programda genç sporculara ve spor kulüplerine forma ve top hediye edildi.

Çalık, Amatör spor kulüplerine ileride de daha fazla yardımlar yapacaklarını söyledi. Çalık, “Serik Belediyespor’a sponsorlar buldukça bizde sizlere daha fazla yardımlar yapabiliriz. İnşallah Serik’te sporu bir tık daha yukarı taşırız. Başardık, başarıyoruz. Alt yapılarımızı biraz daha zenginleştiririz. Sizin de alt yapılarınıza daha fazla katkı sağlarız. Önümüzdeki dönemde daha profesyonel oluruz. Daha bilinçli oluruz. Yeter ki hep birlikte el ele verelim ve çalışalım. Serik’te futbola ilgi var. Alt yapı müsait. İklim müsait. Biz yaptığımız sahalar bittiğinde amatör kulüplerimize de kullandırırız. Gönlümüz istiyor ki Serik sporda oynayan çocuklarımızın çoğu Serik’li olsun. Milli oyuncular çıkaralım. Zamanla bunun olacağına inancım sonsuz” dedi.

Malzeme dağıtımına Dikmen spor, Kadriyespor, Esnaf spor, 1966 Serik Spor, Cumalı spor ve 1905 Serik spor takımlarının yöneticileri ve sporcuları katıldı.
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