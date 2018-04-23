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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:19

Serik Belediyespor 3. Lige yükseldi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off mücadelesinde Ödemişspor’u 5-0 yenen Serik Belediyespor TFF 3. Lig’e yükseldi.Serik Belediyespor, 1955 yılında kurulduğu tarihten itibaren ilk kez 3. Lig’e çıkmanın mutluluğunu yaşıyor....

Serik Belediyespor 3. Lige yükseldi
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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off mücadelesinde Ödemişspor’u 5-0 yenen Serik Belediyespor TFF 3. Lig’e yükseldi.

Serik Belediyespor, 1955 yılında kurulduğu tarihten itibaren ilk kez 3. Lig’e çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. BAL’da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan Ödemişspor ile Muğla Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelen Serik Belediyespor, karşılaşmayı 5-0 kazandı. Serik Belediyespor’un gollerini 18. dakikada Mırlan Murzaev, 24 ve 56. dakikada Toma Tabatadze, 25. ve 36. dakikada Güven Güneri kaydetti. Karşılaşmanın ardından Serik Belediyesporlu teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmayı Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Necmettin Çalık, Kulüp Başkanı Rakip Utan ile 3 bine yakın taraftar izledi.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, “Şampiyonluk Serik halkına armağan olsun. Sezon başı ’O sene bu sene’ diyerek söz verdik ve sözümüzü tuttuk. Serik’in yıllardır özlemi olan 3. Lig hasretini sona erdirdik. Bundan sonrasında amacımız 3. Lig’de tutunmak olacaktır. Bu başarıda emeği geçen özellikle daha önceki dönemlerde Kasımpaşaspor ve bir çok kulüpte hocalık yapmış başarılı teknik direktör Mehmet Şansal ve daha önce şampiyonluklar yaşamış başarılı futbolcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.
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