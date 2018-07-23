ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:14

Serik Belediyespor Kartepe’de kampa girdi

Spor Toto 3. lig ekiplerinden Serik Belediyespor, 2. etap kamp çalışmaları için Kartepe’de kampa girdi.Tarihinde ilk kez profesyonel lige çıkma başarısı göstererek, 2018-2019 futbol sezonunda Spor Toto 3. lig 3. grupta mücadele edecek olan Serik...

Serik Belediyespor Kartepe'de kampa girdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Spor Toto 3. lig ekiplerinden Serik Belediyespor, 2. etap kamp çalışmaları için Kartepe’de kampa girdi.

Tarihinde ilk kez profesyonel lige çıkma başarısı göstererek, 2018-2019 futbol sezonunda Spor Toto 3. lig 3. grupta mücadele edecek olan Serik Belediyespor, ilk etap çalışmalarını Serik’te kendi tesislerinde tamamladıktan sonra 13 gün sürecek olan Kocaeli’ne bağlı Kartepe ilçesinde kampa girdi. Green Park Otel’de 2. etap kamp çalışmalarına başlayan Serik Belediyespor kafilesinde, 5’i altyapıdan olmak üzere 26 sporcu yer alıyor.

Şansal: " Kadromuzu güçlendirdik"

Kamp çalışmaları hakkında konuşan Teknik Direktör Mehmet Şansal, “Yeni sezon öncesi 15 gün Serik’te kendi tesislerimizde çalıştık. 2. etap çalışmalarımıza Kocaeli Kartepe’de devam edeceğiz. Yeni sezona günde çift idman yaparak, en iyi şekilde hazırlanacağız. Burada iki hazırlık maçı oynayacağız. Kadromuzu yaptığımız yeni transferlerle güçlendirdik. Geçtiğimiz yıl ki şampiyon kadrodan ise 3 oyuncu hariç, hepsiyle yeniden anlaştık” dedi.

9 yeni transfer

Serik Belediyespor 2018-2019 futbol sezonu öncesi, Volkan Sevim (Elaziz) Kaan Dorak (Kızılcabölük), Hakan Akman (Sultanbeyli), Çağlar Özel (Kartal) Rauf Öktem (Alanya) Levent Kaya (Evrenseki) Taner Kahraman (Erbağ), Orkun Özdemir (Altınova) ve Abdurrahman Ayhanoğlu’nu (Kemer) renklerine bağladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku