Serik Belediyespor’a coşkulu karşılama

Muğla Atatürk Stadyumu’nda oynanan play-off finalinde Ödemiş Spor’u 5-0 yenerek 63 yıllık 3. Lig hasretine son veren Serik Belediyespor kafilesine, Serik halkı tarafından karşılama töreni yapıldı.

63 yıllık 3. Lig hasretine Ödemiş Spor maçı ile son veren Serik Belediyespor takımını, yeşil beyazlı taraftarlar, Serik’te büyük bir coşkuyla karşıladı. Şampiyonluk coşkusu geç saate kadar sürdü. Serik Belediyesporlu oyuncular ve teknik heyet, ilçe girişinde kalabalık bir taraftar grubu tarafından karşılandı. Karşılamaya AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik Belediyespor kulüp yönetimi ile çok sayıda taraftar katıldı. Şampiyonluğa ulaşan teknik ekip ve oyuncular için kurban kesildi dualar yapıldı. Üstü açık otobüsle birlikte uzun konvoylar halinde Kadriye ve Belek Mahallesinden ilçe merkezine kadar şehir turu yapıldı. Çınaraltı meydanında mehteran takımı eşliğinde yapılan karşılama sonrası taraftarlar ile oyuncular ‘‘İşte şampiyon, işte taraftar’’ diye tezahürat yaptı.

Enç: ‘‘Yeni stadyumun takipçisi olacağım’’

Kutlamalara katılan Milletvekili Enç, “Bugün burada olmaktan mutluluk duydum. Çünkü benin için her zaman Serik’in yeri bir başkadır. Biliyorum ki şampiyon olduktan sonra bir stadyum isteğiniz var. Bende bu konunun takipçisi olacağım. Şampiyon olan takımımıza başta belediye başkanımıza tüm emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

Çalık: ‘‘bu başarıda emek var, alın teri var’’

Şampiyonluk yolunda çok zorlu süreçten geçtiklerini belirten Başkan Çalık ise ‘‘63 yıllık tarihimizde ilk kez bir profesyonel ligde mücadele hakkı kazandık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Göreve geldiğimiz andan beri her alanda olduğu gibi sporda tarih yazmaya devam ediyoruz. Önce süper amatör ligde şimdide bölgesel amatör ligde şampiyonluk sevinci yaşadık. Çok şükür rabbim bizlere bu şampiyonluğu nasip eyledi. Elde edilen bu başarıda emek var, alın teri var. Bu başarının elde edilmesinde yöneticilerimize teknik ekibimiz ile oyuncularımıza ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Artık şimdi kutlama zamanıdır. İnşallah Mayıs ayında düzenleyeceğimiz konserle şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz."

Kutlamalarda başkan Çalık, teknik ekip ve oyuncular ile birlikte uzun süre sahnede kalarak, taraftarlarla birlikte ‘‘Şampiyon Serik Belediyespor’’ tezahüratında bulunarak coşkuya ortak oldu.

Kutlama, havai fişek gösterileriyle son buldu.