Serik Belediyespor’lu futbolculara moral ve motivasyon

Tff 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Serik Belediyespor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Diyarbekirspor maçı öncesinde moral ve motivasyon yemeğinde buluştu.

Serik Belediyesi Boğazkent deniz yıldızı tesislerinde düzenlenen programa Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Kulüp Başkanı Ali Aksu, Yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.

Toplantıda konuşan Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, “Allah daha güzel günlerde hep birlikte olmayı nasip etsin. Mutlu bir Serik ailesiyiz. Mutlu bir futbol takımıyız. Bu zamana kadar bütün işlerimiz rast gitti. Bundan sonrada rast gider. Yeterki birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Takım ruhunu bozmayalım. Siz her zaman her şeyin en güzeline layıksınız. Sadece Serik spor için değil kendiniz içinde oynuyorsunuz bunun bilinci içindesiniz. Sporda başarı olmadan onun tadı olmuyor. Başarıdan önce insan olarak yapmamız gereken işlerde var. Saha dışında çok geriliyoruz ama saha içinde sizlerde çok geriliyorsunuz. Ona bir fren konulması gerekir. Sakin olmakta fayda var. Bu nihayetinde bir spordur. Kavgaya ve dövüşe gerek yok. Hepinizle gurur duyuyorum. Bazen zoru çok kolay yapıyorsunuz. Ama kolayı çok zor yapıyorsunuz. Bilinçli oynayınca başarı kendiliğinden gelecektir. Diyarbakır maçını alırsanız tarihe geçersiniz. Bunun bilincindesiniz. Orda Diyarbakırı yenecek gücümüzde var. Cizre’yi yendiniz onlarıda yenebilirsiniz. Siz mücadele edin takdiri Allaha bırakalım. Her zaman hak eden kazanır.

Bu akşam Yusuf Tosun bey takımımıza bir jest yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Serik’te bir örnek davranışa imza attı. Bundan sonra devamı gelir diye düşünüyorum. Bizim tek şikayet ettiğimiz konu takıma yada takım ruhuna sahip çıkma ruhu tabanda çok yayılmadı. Yusuf bey bir önderlik yaptı. Başka iş adamlarıda buna dahil olur. Serik’li ekibine sahip çıkar” dedi.

İş adamı Yusuf Tosun, Serik Belediyespor adına 50 bin liralık çeki kulüp yetkililerine teslim etti.