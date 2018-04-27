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27 Nisan 2018 Cuma 11:46

Serik’te aile içi iletişim konferansı

Antalya’nın Serik ilçesi’nde “Aile İçi İletişim” konulu konferans düzenlendi.Eğitimci Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Alişan Kapaklıkaya, Serik Belediyesi tarafından düzenlenen “Aile içi İletişim” konulu konferansta Serikliler...

Serik'te aile içi iletişim konferansı
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Antalya’nın Serik ilçesi’nde “Aile İçi İletişim” konulu konferans düzenlendi.

Eğitimci Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Alişan Kapaklıkaya, Serik Belediyesi tarafından düzenlenen “Aile içi İletişim” konulu konferansta Serikliler ile buluştu. Kendi ailesinden ve hayatından örnekler sunarak iletişimin toplumdaki önemine dikkat çeken Kapaklıkaya, Kızının 30 yaşında vefat ettiğini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Verdiği konferanslarda kızının isteği üzerine insanlardan izin isteyerek konuşma yapması gerektiğini söyleyen Kapaklıkaya, “İzin verirseniz sizin gönlünüze, yüreğinize misafir olmak istiyorum” diye konuşmasına başladı.

“Evlilik emek ister”

Alişan Kapaklıkaya, konferansında sevginin emek istediğini, bakım istediğini, ilgi istediğini anlatarak evlilikte birlikte oluşturduğumuz sevgi çınarına emek vermemiz gerektiğini söyledi. Aile içi iletişimde toplumumuzun hep batının dayattığı aile içi iletişim kanallarını kullanmaya çalıştığını söyleyen Kapaklıkaya, “Bizler hep batının bize dayattığı aile içi iletişim kanallarını eşler arasında kullanmaya çalıştık. Çocuklarımızı da o kanaldan besledik. Gerek aile içi etkili iletişimde gerekse çocuklarımızı yetiştirme sürecinde tertemiz tarihimize ve kültüre göz atmamız, ondan feyiz alarak aile içinde eşlerimizle ve çocuklarımızla etkileşimimizi dizayn etmemiz daha yerinde olacaktır” dedi.

Konferans sonunda Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, tarafından Alişan Kapaklıkaya’ya hediye takdim edildi.
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