Serik’te genç fikirler yarıştı

Antalya’nın Serik ilçesi’nde gerçekleştirilen ‘’Serik Genç Fikir’’ projesi ödül töreni ile sona erdi.

Serik’te ilk kez gerçekleştirilen ‘‘Serik Genç Fikir’’ sosyal sorumluluk projesi Ödül törenine Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) Üniversitesi Rektörü Hayati Aktaş Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yusuf Kara, Serik Müftüsü İbrahim Keser, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Serik Belediyesi tarafından düzenlenen proje yarışması ile Serik’te öğrenim gören 10. ve 11. sınıf öğrencileri eğitim, kültür sanat, spor, toplumsal, çevre gibi konularla 5 kategoride potansiyellerini ve fikirlerini gerçekleştirebilme imkânı buldu.

Sosyal sorumluluk fikirlerini paylaşmak için yarışan öğrenciler tek başına ve en fazla 3 kişinin bulunduğu grup çalışmasıyla dilediği farklı proje ile yarıştı. Serik Belediyesi tarafından belirlenen seçici kurul projede özgünlük, gerçek bir ihtiyaca göre çözüm üretilmesi (25 puan), yaratıcılık, uygulanabilirlik (20 puan), Bütçe (10 puan) kriterlerine göre toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yaptığı yarışmada birinci olan proje sahibine 1 Tablet, İkinciye 1 adet Cep Telefonu ve üçüncü olan yarışmacıya 1 Adet Dijital Fotoğraf Makinesi ile ödüllendirildi. Yarışmanın birincisi ise toplumsal kategorisinde Serik Genç ekip ismiyle yarışan Serik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Duygu Çam, Ayşe Adanç ve Semiha Metlek oldu. Dizüstü bilgisayar ile istedikleri yerde yurt dışı tatili kazandı.