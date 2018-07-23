Serik’te kapalı pazar yeri için geri sayım başladı

Serik Belediyesi tarafından Serik’te yaptırılan Modern Kapalı Pazar Yeri Projesi’nde çalışmalar sona yaklaştı. Kökez Mahallesinde hem pazarcı esnafının hem de Serik halkının daha rahat ve hijyenik koşullarda alışveriş yapma imkanı...

Serik Belediyesi tarafından Serik’te yaptırılan Modern Kapalı Pazar Yeri Projesi’nde çalışmalar sona yaklaştı. Kökez Mahallesinde hem pazarcı esnafının hem de Serik halkının daha rahat ve hijyenik koşullarda alışveriş yapma imkanı sağlayacak olan kapalı Pazar alanı, Cuma günleri Pazar yeri, diğer günlerde otopark olarak hizmet verecek.

Başkan Çalık: " Önceliğimiz vatandaşın ne istediğidir"

500 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde yapılan ve Serik halkına uzun yıllar hizmet verecek olan modern kapalı pazar yeri inşaatını yerinde inceleyen Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık; “Önceliğimiz vatandaşlarımızın ne istediğidir ve ihtiyaçlarının ne olduğudur. Bir projeye başlamadan önce kalıcı ve uzun soluklu çözümlerle gelecekte sorunsuz bir şehir oluşturmanın hesaplarını yapıyoruz. Bu projemiz ile birlikte halkımız gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilecekleri ortama kavuşacaklar. Ayrıca pazarcı esnafımızda vatandaşa daha rahat ve sağlıklı bir ortamda hizmet verecekler. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Yaklaşık 1 ay içerisinde hizmete girecek olan yeni pazar yerinin çok amaçlı olarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirten Başkan Çalık, “Kapalı pazar yerlerimizle artık dağınık alışveriş görüntüsüne son vermiş olacağız. Vatandaşlarımızın pazar alışverişleri bu sayede keyfe dönüşecek. Kapalı Pazar alanı, Cuma günü halkımızın Pazar alışverişini, diğer günlerde ise otopark olarak kullanabileceği çok amaçlı bir kapalı alan olacak. Hem Pazar sorununu hem de otopark sorununu çözmüş olacağız. Ayrıca 7’den 70’e halkımıza daha rahat bir yaşam alanı sunmak için yakın zamanda hizmete girecek olan gençlik merkezi ve 2019 yılı içerisinde tamamlanacak olan sinema tiyatro, toplantı gibi kültür etkinliklerin yapılacağı Kültür Merkezini de ilçemize kazandırmış olacağız” dedi.