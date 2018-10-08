Serik’te taşeron işçiler sendikalı oldu

Serik Belediyesi’nde taşeron şirketten daimi işçi kadrosuna geçen 593 personel, Hizmet-İş Sendikasına üye oldu.

Taşeron işçi sorununu ortadan kaldıran düzenleme 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçmiş ve buna göre, 4 Aralık 2017 itibariyle taşeron işçi olarak çalışanlar kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmeleri sağlanmıştı. Bu kapsamda işçilere sendikalı olma yolu da açılmıştı. KHK ile Serik Belediyesinde daimi işçi kadrosuna geçen 593 personelin, sendikalı olması için Serik Belediyesi ve HAK-İŞ sendika yetkilileri arasında protokol yapıldı. Serik Belediyesinde düzenlenen toplantıya Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Hak-İş Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Hizmet İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammet Talha Kandil, İşyeri temsilcisi Cengiz Erkek ile personel katıldı.

Çalık: “Çalışanımızın, yarınları ile ilgili kaygısı kalmayacak”

Başkan Çalık, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle işçimiz, memurumuz ve işverenlerimiz son 15 yılda nefes aldı, rahata kavuştu. Bizler de çalışanlarımızın rızkını kazanırken yarınları ile ilgili kaygıları olmaması için mevcut daimi işçi kadrosuna geçen arkadaşlarımızı sendikalı yapalım istedik. Aslında işçi kardeşlerimin haklarını sendikadan önce belediye başkanınız olarak ben korurum. Sizin haklarınız korumak ve daha iyi şartlarda çalışmanızı sağlamak öncelikle benim görevim. Haklarınızın korunması konusunda şüpheniz olmasın bu zamana kadar yaptığım gibi bundan sonrada daha sağlıklı ve verimli çalışmanız için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bir aileyiz. Birbirimizin mutluluğunu ve üzüntüsünü birlikte paylaşıyoruz. Tüm işçi kardeşlerime hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Öz: “Türkiye artık yeni bir döneme adım atmıştır”

Sendika Başkan Vekili Öz, “Taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla hükümetimiz tarafından çalışma hayatında büyük bir reform hayata geçirildi. Bu reform ile yaklaşık 1 milyona yakın çalışanın statüsü değiştirildi. Bu düzenlemenin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanımız Jülide Sarıeroğlu’na ve her zaman işçinin yanında olan başkan Çalık’a çok teşekkür ediyorum. Her ne talebimiz olduysa çalışanlarımın yararına ise her türlü desteği ve iş birliğini yapmaya hazırım diyerek, bizleri hiç geri çevirmedi. Taşeron düzenlemesiyle birlikte Türkiye artık yeni bir döneme adım atmıştır” dedi.

Konuşmaların ardından Hizmet-İş Sendikası yetkilileri personele bilgilendirmede bulundu.