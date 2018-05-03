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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:47

Sezon öncesi restoran ve bar işletmecilerine ’hanutçuluk, çığırtkanlık, gürültü’ uyarısı

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde Saray ve Damlataş Mahalleleri’nde bulunan restoran ve eğlence yerleri işletmecileri ile sezon öncesi istişare toplantısı gerçekleştirildi.Alanya Belediyesi...

Sezon öncesi restoran ve bar işletmecilerine 'hanutçuluk, çığırtkanlık, gürültü' uyarısı
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Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde Saray ve Damlataş Mahalleleri’nde bulunan restoran ve eğlence yerleri işletmecileri ile sezon öncesi istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde Saray ve Damlataş Mahallelerinde bulunan restoran, bar gibi eğlence yerleri işletmelerinin sahipleriyle bir toplantı düzenledi. Alanya Belediye Zabıta Müdürü Hasan Akın başkanlığında yapılan toplantıya Ekipler Büro Amiri Yusuf Yıldız, Toplum Destekli Polisi Büro Amiri İlyas Çağlayan, restoran ve eğlence yerleri işletmelerinin sahipleri katıldı. Turistik bölgelerdeki güvenlik ve asayiş hizmetlerinin ele alındığı toplantıda, turiste daha kaliteli nasıl hizmet verilebilir konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca personellerin müşteriye karşı tutumu, işletmelerin açılış ve kapanış saatleri konusunda encümen kararına riayet edilmesi, gürültü, çığırtkanlık, hanutçuluk ve özel güvenlik ile ilgili konularda işletme sahipleri uyarıldı.

Sürdürülebilir turizm için sektörde hizmet eden herkesin davranışlarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Zabıta Müdürü Hasan Akın, “Verimli ve sağlıklı hizmet için turizm sektöründe hizmet veren herkesin tutumlarına dikkat etmesi gerekiyor. Kentin düzeni ve huzuru için zabıtalarımız gece gündüz çalışıyor. Esnafımızın da bindiği dalı kesmemesi için hal ve hareketlerine dikkat etmesi gerekiyor. Gelen turisti memnun etmek hepimizin görevi.” dedi.

Zabıta Müdürü Hasan Akın, farklı meslek grupları ile toplantıların devam edeceğini belirtti.
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