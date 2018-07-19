ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:48

Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi için buluştular

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nden çıkacak ortak hizmet projeleriyle kent ve kentlilik bilincinin gelişimini, kentin ortak aklının oluşmasını ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini...

Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi için buluştular
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nden çıkacak ortak hizmet projeleriyle kent ve kentlilik bilincinin gelişimini, kentin ortak aklının oluşmasını ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde yer tahsisi talebinde bulunan Antalya Anadolu Dernekleri Federasyonu’nun Yönetim Kurulu üyeleri ve federasyon üyesi derneklerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Uysal, Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan merkezin faaliyete planına ilişkin 2’nci etap çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bu çerçevede merkezde bulunmak isteyen sivil toplum kuruluşlarına ilişkin kriterlerin belirlendiğini kaydeden Başkan Uysal, “Bunlar, yıl içinde kamuya açık en az 6 etkinlik düzenlemek, ofisleri haftada 20 saat açık tutmak gibi Yönetim Kurullarının alması gereken kararlardan oluşuyor” dedi.

Merkezde ayrıca yer talebinde bulunmayan dernekler için de etkinlik dolabı ve adres kutusu gibi olanakların sunulacağını kaydeden Başkan Uysal, “İster yeri olsun isterse adres kutusu, merkezde bulunacak tüm sivil toplum kuruluşları için toplantı salonları ücretsiz olacak” diye konuştu.

Başkan Uysal, merkezin her ne kadar sivil toplum bölümüyle ön plana çıksa da inovasyon merkezi, mutfak sanatları işliği, yerli ürünler bedesteni, kreş, AR-GE, AB Danışma ve Proje Ofisi’yle bir kampüs niteliğine sahip olduğunu söyledi. Başkan Uysal, buradan çıkacak ortak hizmet projeleriyle kent ve kentlilik bilincinin gelişimini, kentin ortak aklının oluşmasını ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Toplantıda dernek başkanları da Başkan Uysal’a Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi projesi dolayısıyla teşekkür etti. Projenin Antalya’da sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere ilişkin en büyük yatırım olduğunu altını çizen başkanlar, merkezin işletmesine yönelik önerilerini de Başkan Uysal’la paylaştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku