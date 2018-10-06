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06 Ekim 2018 Cumartesi 17:21

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin açılışı yapıldı.Sokak hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin açılışını Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Korkuteli Cumhuriyet...

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Açıldı
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Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin açılışı yapıldı.

Sokak hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin açılışını Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Korkuteli Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, AK Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev birlikte yaptı.

Açılışta Belediye Başkanı İrban, “Belediyecilik sadece yol, kaldırım, altyapı ve temizlik gibi hizmetleri vermek değildir. Bu hizmetlerin yanı sıra sosyal hizmetler, sosyal aktiviteler belediyeciliğin olmazsa olmazlarındandır. İlçemiz coğrafi yapı itibarıyla Dörtyol kavşağında olup küçük Afyon olarak adlandırılan bir konumdadır. Sokak hayvanları yıllardır hem halkımız tarafından şikayet konusu oldu, hem de hayvanların yaşam alanlarında sıkıntılar yaşandı. İlçemizde çok değerli hayvan sever dostlarımız var. Onlar bu güne kadar kendi gayretleri ve ikili ilişkileriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Sorunlar bizde biliyorduk o gün kendilerine sorunu bildiğimizi bu konuda somut adımlar atacağımızı söyledik. Genç dinamik bir veteriner arkadaşımız olmasına rağmen fazla bir şey yapamıyorduk. Şuan küçük çaplı operasyonların yapılabileceği, ilk müdahalelerin yapılabileceği, laboratuvar ve rehabilite bölümünün olduğu bir yer yapıldı. Dünya Hayvan Hakları Koruma gününde Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
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