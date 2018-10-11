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11 Ekim 2018 Perşembe 12:12

Son er meydanı Muratpaşa’da kuruluyor

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği ‘Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri’ 14 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Sezonun son büyük organizasyonunda, 48’i başpehlivan olmak üzere yüzlerce pehlivan kispet...

Son er meydanı Muratpaşa'da kuruluyor
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Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği ‘Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri’ 14 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Sezonun son büyük organizasyonunda, 48’i başpehlivan olmak üzere yüzlerce pehlivan kispet giyecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsü gerçekleştireceği Muratpaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri için davullara; 14 Ekim Pazar günü saatler 09.00’u gösterdiğinde vurulacak. Antalya kent merkezinin tek yağlı güreş sahası Konuksever Stadı’nın yan tarafından 6 bin seyirci kapasiteli er meydanında aralarında Kırkpınar Başpehlivanı ve Tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerini üst üste 6 kez kazanan Orhan Okulu, İsmail Balaban, Ali Gürbüz’ün de bulunduğu 48 başpehlivan ve farklı boylarda yüzlerce güreşçi boy gösterecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, yağlı pehlivan güreşlerinin Anadolu insanın dünya kültür mirasına hediyesi olduğunu söyledi. Ata sporunun aynı zamanda usta çırak ilişkisi gibi özellikleriyle bu toprakların sahip olduğu değerleri içinde barındırdığının altını çizen Başkan Uysal, “Yağlı pehlivan güreşlerine sahip çıkmak aynı zamanda toplumsal değerlere de sahip çıkmak anlamına gelir” dedi. Başkan Uysal, bu değerleri hissetmek, yaşayarak görmek için tüm Antalyalıları 14 Ekim Pazar günü yapılacak 4’üncü Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne davet etti.
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