Stokçulara ve fahiş fiyata ürün satana adli ve idari işlem

İçişleri Bakanlığının stokçu-fahiş fiyat artıranlarla ilgili valiliklere verdiği ‘genel emir’ çıkarma yetkisinin ardından Antalya Valiliği harekete geçti. Valilik fahiş fiyat artışı yapan firmalara, işletmelere ve aynı zamanda bazı...

İçişleri Bakanlığının stokçu-fahiş fiyat artıranlarla ilgili valiliklere verdiği ‘genel emir’ çıkarma yetkisinin ardından Antalya Valiliği harekete geçti. Valilik fahiş fiyat artışı yapan firmalara, işletmelere ve aynı zamanda bazı taksi şoförlerine yönelik alınan tedbirleri görüştü. Tedbirlere uymayanlara adli ve idari işlem uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı, stokçuluk yapan ve fahiş fiyata ürün satan işletmelere karşı harekete geçti. Bakanlık, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9’ncu maddesine göre fahiş fiyat uygulayanlar için valiliklere “genel emir” çıkarabilme yetkisi verdi. Bu emirlere uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu’na göre gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanmasını istedi.

Alınan tedbirlerle ilgili, Antalya Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban başkanlığında basın toplantısı yapıldı. Toplantıda, bazı taksi şoförlerinin uymadığı kurallar ve bazı işletmelerin dövizdeki dalgalanmaları fırsat bilerek vatandaşa fahiş fiyata ürün satmaları konularında alınan tedbirler görüşüldü.

Uymayanlara para cezası uygulanacak

Kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için, il sınırları içinde bulunan ticari taksi şoförlerinin uyması gereken kurallar şu şekilde sıralandı.

"Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, ödeme konusunda sorun çıkarılması, özellikle yabancı turistiler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşları bilmedikleri güzergahtan dolaştırmak, araçların bakımsız ve kirli kullanılması, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi, araç içerisinde sigara içilmesi ve uygunsuz tutum, davranışlarda bulunulması, araçta pazarlık usulü yolcu taşınması ve alkollü iken araç kullanması yasaklandı. Tedbirlere uymayan şoförler hakkında ise gerekli birim yetkilileri tarafından işlem yapılarak, idari para cezası uygulanacak.

Stokçular ve fahiş fiyata ürün satanlara yönelik alınan tedbirler;

Son günlerde dövizdeki dalgalanmaları fırsata çevirerek vatandaşa fahiş fiyata ürün satan, bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olan esnaf, firma ve işletmeler için ise gerekli tedbirler alındı.

Antalya’da faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletmeler; sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı birim satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığı’nca tespit edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin karışıklığa sebep vermeyecek şekilde kullanılması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına uyacak. Tedbirlere uymayan esnaf, firma ve işletmelere işlem yapılarak, para cezası uygulanacak.