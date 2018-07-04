ANTALYA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:59

Tarım ve İnsan Temalı Fotoğraf Sergisi sanatseverlerle buluştu

Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9.Tarım ve İnsan Temalı Fotoğraf Sergisi sanatseverler buluştu.Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nda...

Tarım ve İnsan Temalı Fotoğraf Sergisi sanatseverlerle buluştu
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Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9.Tarım ve İnsan Temalı Fotoğraf Sergisi sanatseverler buluştu.

Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Antalya’da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen açılışa, Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, İl Müdür Yardımcıları Gökhan Karaca, Asım Karabulut, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri teknik personel ile vatandaşlar katıldı. Katılımın yoğun olduğu serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Müdürü Mustafa Özen, “Tarımın, güzelliklerini, renklerini ve insanlarda yaşattığı duyguları objektife yansıyan fotoğraflarda göreceğiz. Sergideki fotoğraflar eminim, geçmişe ve gelecekte özlem duyacağınız yerlere götürecek bizleri” dedi.

Sergide, tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, üretici, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflar yer aldı.
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