Teneffüs Park’tan yeni sezona ‘Merhaba’ partisi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Teneffüs Park’ın yeni sezona ‘Merhaba’ partisinde, Antalya’nın ilk ve tek açık hava çocuk oyun dünyası olan parkın bir fikrin ifadesi olduğunu söyledi.Muratpaşa Belediyesi Teneffüs Park’ta...

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Teneffüs Park’ın yeni sezona ‘Merhaba’ partisinde, Antalya’nın ilk ve tek açık hava çocuk oyun dünyası olan parkın bir fikrin ifadesi olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediyesi Teneffüs Park’ta yeni sezon partiyle başladı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve Muratpaşa Belediye meclis üyeleriyle birlikte binlerce davetlinin katıldığı yeni döneme “Merhaba” partisinde çocuklar doyasıya eğlendi. Partide konukları Teneffüs Park girişinde Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası karşıladı. Orkestranın birbirinden hareketli parçalarına çocuklar da eşlik edip dans etti. Başta Blok Evi olmak üzere Arkeolojik Kazı Alanı ve Eğlenceli Labirent gibi yeni oyun gruplarının çocuklardan tam not aldığı yeni sezona merhaba partisinde, coşku ve eğlence Teneffüs Park sahnesinde tavan yaptı. Özellikle çizgi film ve animasyon karakterlerinden kurulu ‘Kahramanlar Bandosu’na çocuklarını ilgisi yoğun oldu.

Başkan Uysal, büyük bir yenilenme sürecinden geçen Teneffüs Park’ın Antalya’nın ilk ve tek açık hava oyun olmasının yanı sıra bir yaklaşımın temsilcisi olduğunu söyledi. “Bizim yaklaşımımız çocuklarımızı mutlu eden, çocuklarımıza öğrenme zevkini aşılayan, çocuklarımızı özgür koşturan, sevgi dolu, pozitif, gülen insanlar olarak değerlendiren bir yaklaşımdır” diyen Başkan Uysal, bunun bir sonucu olarak Teneffüs Park’a 2 düşünceyi hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Uysal, “Birincisi, hafta boyu sıkılan, sıkıştırılan, ekran başına kilitlenen çocuğumuzu eğlendiriyoruz, koşturuyoruz. Bu sırada velilerimizde uygun koşullarda bekliyorlar. İkinci bir şey daha yapıyoruz ki, bu çok önemli, biz bir fikri ifade ediyoruz. ‘Çocuklarımızı daha özgür bir eğitim düzeni içerisinde yetiştirmeliyiz.’ Çocuklarımızı internete, ekrana bağlı bağımlı, sıkışmış sıkıştırılmış, enerjisini atamamış insanlar olarak değil çocuklarımızı kafası, ruhu açık, barışçı, enerjisini atmış rahatlamış, ekrana elektroniğe bağımlı olmayan, seven, gülümseyen, sevilen insanlar olarak değerlendirmek istiyoruz” dedi.

Teneffüs Park’ın bununla birlikte kolalı içeceklerden ve margarinden uzak, fastfood tipi yiyeceklerin olmadığı ama bunun karşısında bir beslenme sistematiği olan özel bir mutfağa sahip olduğunu belirten Başkan Uysal, “İstiyoruz ki, çocuklarımızın hem ruh sağlıkları hem de beden sağlıkları güzel olsun. Evet, amacımız bu.”