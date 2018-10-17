TFF 3. Lig: Serik Belediyespor: 2- Kocaelispor: 1

Serik Belediyespor bu sonuçla puanını 15’e çıkartırken ligde 4. Sıraya yükselirken Kocaelispor ise 15 puanda kalarak 3. Sıraya geriledi.

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