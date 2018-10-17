ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:23

TFF 3. Lig: Serik Belediyespor: 2- Kocaelispor: 1

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup mücadelesinde Serik Belediyespor ligin 8. haftasında sahasında Kocaelispor’u 2-1 yendi.Serik Belediyespor’un üstün oynadığı maçın ilk yarısında gol olmayınca ilk yarı 0 – 0 sona erdi. Maçın 47. dakikasında...

TFF 3. Lig: Serik Belediyespor: 2- Kocaelispor: 1
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup mücadelesinde Serik Belediyespor ligin 8. haftasında sahasında Kocaelispor’u 2-1 yendi.

Serik Belediyespor’un üstün oynadığı maçın ilk yarısında gol olmayınca ilk yarı 0 – 0 sona erdi. Maçın 47. dakikasında Taner’in ortasında Serik Belediyespor’dan Volkan, attığı golle ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi.

57. dakikada yine Ahmet’in ortasını Serik Belediyespor’dan Sinan gole çevirince takımını 2-0 öne geçirdi.

Maçın 86. dakikasında Kocaelispor’dan Rıza attığı golle skoru 2-1 yaptı.

İkinci yarıda başka gol olmayınca maç Serik Belediyespor’un 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

Serik Belediyespor bu sonuçla puanını 15’e çıkartırken ligde 4. Sıraya yükselirken Kocaelispor ise 15 puanda kalarak 3. Sıraya geriledi.

Serik Belediye spor hafta sonunda deplasmanda Bayburt İl Özel İdare Gençlikspora konuk olacak.

STAT: İsmail Ogan Stadı

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Kozcu xx, Muhammed Yıldız xx, Çağlar Demirkıran xx

SERİK BELEDİYESPOR: Cemal xxx, Taner xxx, Samet xxx, Sinan xxx, Muhammet xx (Mehmet dk. 88 xx), Ahmet xxx, Abdurrahman xxx, Burçin xxx, Erdi xxx, Atakan xxx (Taner Kahriman dk. 72 xx), Volkan xx (Çağlar dk. 65 xx)

KOCAELİSPOR: Volkan xx, Fatih xx, Murat xx, Kemal xx, Mert xxx (Kerem dk. 52 xx), Sefa xx (Rıza dk. 86 xxx), Burak xx, Sinan xxx, Mesut xx, Hamza xx, Ali xx

GOLLER: Volkan dk.47, Sinan dk.57 (Serik Belediyespor), Rıza dk.86 (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Sinan, Erdi, Cemal (Serik Belediyespor), Mesut, Kerem, Hamza, Ali (Kocaelispor)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku