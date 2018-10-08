TFF 3.lig: Serik Belediyespor: 2- Anadolu Bağcılar Spor: 1

TFF 3.lig 3. Grupta Serik Belediyespor, Anadolu Bağcılar Spor’u 2-1 mağlup etti.

TFF 3.lig 3. Grupta Serik Belediye spor sahasında Anadolu Bağcılar Spor ile karşı karşıya geldi. 15. dakikada Serik Belediyespor’dan Atakan’ın sağ köşeden yaptığı ortayı Volkan Kafa ile gole çevirdi. 32. dakikası Bağcılarspor’dan Halil Serik Belediyespor yedek kulübesi ile girdiği tartışma sonrası orta hakem Serik Belediyespor yedek kalecisi Orkun’u kırmızı kart ile oyun dışı bıraktı. Bağcılar spordan Halil’e de sarı kart gösterdi.

39. dakikada gelişen Bağcılarspor atağında Serik Belediyespor ceza sahasında Samet’in Rakibi Özcan’a faul yapması sonucu orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Recep maçın skorunu 1-1- yaptı.

45. dakikada Sinan ceza sahası dışından top filelerle buluştu. Serik Belediye spor 2-1 öne geçti.

45+3 de Bağcılarspor’dan Halil Ahmet’e sert girince hakem ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca Serik Belediyespor’un 2-1 lik üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: İsmail Ogan

Hakemler: Eren Gökmen xx, Hüseyin Otyakmaz xx, Hacı Mehmet Ekmekyermez xx

Serik Belediyespor: Cemal xx, Erdal xx, (Taner xxx, Rauf dk. 88x), Samet xxx, (Taner xx Kahraman dk. 65 x), Sinan xxx, Muhammet xx, Ahmet xx, Burçin xx, Erdi xx, (Atakan xxx, Abdurrahman dk. 90+1 ?), Volkan xx

Anadolu Bağcılarspor: Eren xx Uğurcan xx, Oğuz xxx, (Tahir xx Recep dk. 9 xx), (Ahmet xx Ertuğrul dk. 90x), Halil x, Murat xx, Özcan xx, (Muhammed xx Serhat dk. 51xx), Batuhan xx, Yusuf xxx

Goller: Volkan dk. 15, Sinan dk. 45 (Serik Belediyespor) Recep pk. 40 pen (Anadolu Bağcılar)

Kırmızı Kartlar: Orkun dk. 32 (Serik Belediyespor) Halil dk. 45+3 (Anadolu Bağcılar)

Sarı Kartlar: Sinan, Atakan, Ahmet, Taner (Serik Belediyespor) Muhammed, Oğuz (Anadolu Bağcılar)