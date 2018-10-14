ANTALYA:
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14 Ekim 2018 Pazar 10:39

Ticari araç, motosiklete çarptı: 1 Yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza Çetin Emeç caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.B.S. nin kullandığı 07 L 670 plakalı motosiklete...

Ticari araç, motosiklete çarptı: 1 Yaralı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Çetin Emeç caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.B.S. nin kullandığı 07 L 670 plakalı motosiklete Demokrasi Bulvarı istikametinden gelip sokağa dönmeye çalışan İ.A’ nın kullandığı 61 AAF 519 plakalı ticari araç çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İ.B.S. yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Diğer taraftan olay yerinde kazayı gören vatandaşlar Demokrasi Bulvarı istikametinden gelen İ.A.’nın kullandığı otomobilin sokağa dönmeden önce önündeki başka bir araçtan dolayı motosiklet sürücüsünü göremediğini söylediler
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