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09 Ekim 2018 Salı 14:35

Tıp Fakültesinin Gururu oldu

Tıp alanında 10’dan fazla ödülün sahibi olan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem IV. öğrencisi Mehmet Berke Göztepe, başarılarını Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal ile paylaştı.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ı...

Tıp Fakültesinin Gururu oldu
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Tıp alanında 10’dan fazla ödülün sahibi olan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem IV. öğrencisi Mehmet Berke Göztepe, başarılarını Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal ile paylaştı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem IV. öğrencisi Mehmet Berke Göztepe ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Özbilim, Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Hilmi Uysal ve Prof. Dr. Cem Oktay ziyaret etti.

Göztepe, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi, Nöroloji, Biyofizik, Mikrobiyoloji, Psikiyatri, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dallarının yanı sıra, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü ile ortak projelerde çalıştığını belirtti.

Göztepe, bu güne kadar tıp alanında katıldığı 20’yi aşkın ulusal ve uluslararası kongre ve toplantıda 40’tan fazla yayın ve bildiri sunduğu bilgisini vererek, katıldığı 20’yi aşkın kursun da tamamına burslu olarak katıldığını ifade etti.

Rektör Ünal ise, “Senin gibi başarılı bir öğrenci her anne babanın istediği bir evlat, her hocanın aradığı ve görmek istediği bir öğrencidir. Başarıların gerçekten takdire şayan. İnanıyorum ki gelecekte Üniversitemiz, Ülkemiz ve dünya senin çok daha büyük başarılarına şahit olacaktır. Akdeniz Üniversitesi Rektörü olarak senin gibi bir öğrencimiz olduğu için gerçekten büyük onur ve gurur duyuyorum” diye konuştu.
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