ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:21

Topaloğlu veda etti

Dünyanın ilk kadın FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi olan Yeliz Topaloğlu, 2009 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde başladığı 9 yıllık hakemlik kariyerini yine aynı şehirde noktaladı.Galip Dere Plajı’nda düzenlenen ’Alanya Plaj...

Topaloğlu veda etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Dünyanın ilk kadın FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi olan Yeliz Topaloğlu, 2009 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde başladığı 9 yıllık hakemlik kariyerini yine aynı şehirde noktaladı.

Galip Dere Plajı’nda düzenlenen ’Alanya Plaj Futbol Kupası’nda son olarak görev yapan Yeliz Topaloğlu, turnuvanın ödül töreninde plaketini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, FIFA Plaj Futbolu Delegesi Gabino Renales ve Merkez Hakem Komitesi (MHK) eski başkanı Kuddusi Müftüoğlu’nun elinden aldı. Topaloğlu, Alanya halkına ve spor camiasına hakemliği boyunca gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür etti.

Bakü’de düzenlenen 1’inci Avrupa Olimpiyat Oyunları’nda ve Akdeniz Oyunları’nda ülkemizi temsil eden Topaloğlu son olarak 2018 Plaj Futbolu Avrupa Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ni final maçını yönetmişti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku