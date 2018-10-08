Topaloğlu veda etti

Dünyanın ilk kadın FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi olan Yeliz Topaloğlu, 2009 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde başladığı 9 yıllık hakemlik kariyerini yine aynı şehirde noktaladı.Galip Dere Plajı’nda düzenlenen ’Alanya Plaj...

Dünyanın ilk kadın FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi olan Yeliz Topaloğlu, 2009 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde başladığı 9 yıllık hakemlik kariyerini yine aynı şehirde noktaladı.

Galip Dere Plajı’nda düzenlenen ’Alanya Plaj Futbol Kupası’nda son olarak görev yapan Yeliz Topaloğlu, turnuvanın ödül töreninde plaketini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, FIFA Plaj Futbolu Delegesi Gabino Renales ve Merkez Hakem Komitesi (MHK) eski başkanı Kuddusi Müftüoğlu’nun elinden aldı. Topaloğlu, Alanya halkına ve spor camiasına hakemliği boyunca gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür etti.

Bakü’de düzenlenen 1’inci Avrupa Olimpiyat Oyunları’nda ve Akdeniz Oyunları’nda ülkemizi temsil eden Topaloğlu son olarak 2018 Plaj Futbolu Avrupa Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ni final maçını yönetmişti.