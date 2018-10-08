ANTALYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:25

Toros kadınlarına tam not

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Toros Kadınları Emek Pazarı’nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ve beraberindeki heyeti ağırladı.CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Manavgat’a gelerek...

Toros kadınlarına tam not
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Toros Kadınları Emek Pazarı’nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ve beraberindeki heyeti ağırladı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Manavgat’a gelerek bir dizi ziyarette bulundu. Köse’yi Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Antalya ve Manavgat Kadın Kolları ile CHP Manavgat ilçe örgütü karşıladı. Fatma Köse ve beraberindekiler, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in kadınlara yönelik en büyük projelerinden biri olan Toros Kadınları Emek Pazarı’nı ziyaret etti. El emeği göz nuru tezgahları tek tek dolaşan ve kadınlarla sohbet eden Köse, diğer yandan da Başkan Sözen’den emek pazarı ile ilgili de bilgi aldı.

Tüm Türkiye’ye örnek olmalı

1 yılını dolduran Toros Kadınları Emek Pazarı’nı çok beğendiğini belirten CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, “Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in Toros Kadınları Emek Pazarı projesini gönülden tebrik ediyorum. Tüm stantları tek tek gezerek, kadınlarla sohbet etme imkanı bulduk. Manavgat Toros Kadınları Emek Pazarı, ülkede tek ve örnek gösterilmesi gereken bir pazar. Ülkemizin her yerinde böyle pazarlarımızın artmasını diliyorum. Bizleri en iyi şekilde karşılayan Başkan Sözen’e, Antalya ve Manavgat Kadın Kolları ile CHP Manavgat ilçe örgütümüze ve bu pazarda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Başkan Sözen ise kendilerini Manavgat’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Fatma Köse ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku