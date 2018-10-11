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11 Ekim 2018 Perşembe 17:11

Toros Mahallesi’nde Çocuk Bahçesi hizmete açıldı

Konyaaltı Belediyesi, Toros Mahallesi’nde kamulaştırdığı 3 bin 700 metrekarelik araziye “Çocuk Bahçesi” inşa etti.Konyaaltı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aylarda Toros Mahallesi’nde 819 ve 824 Sokak...

Toros Mahallesi'nde Çocuk Bahçesi hizmete açıldı
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Konyaaltı Belediyesi, Toros Mahallesi’nde kamulaştırdığı 3 bin 700 metrekarelik araziye “Çocuk Bahçesi” inşa etti.

Konyaaltı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aylarda Toros Mahallesi’nde 819 ve 824 Sokak kesişiminde yer alan 3 bin 700 metrekare arazi kamulaştırılmış, arazi içerisinde yer alan metruk yapı ise yıkılmıştı. Konyaaltı Belediyesi, yıkım çalışması ardından bu alanda Park Bahçeler Müdürlüğü eliyle Çocuk Bahçesi Projesi başlattı. Kısa süre içinde çalışmaları tamamlayan Konyaaltı Belediyesi, Toros Mahallesi’ne yeni bir yeşil alan kazandırdı.

Yürüme yolları, engelli vatandaşların kullanımına uygun rampalar, görme engelli karoları ve düzgün yüzeyli taşlarla her kesimin kullanımına uygun olarak projelendirilen park içerisinde, çocuk oyun alanı, çocuk oyun grubu, salıncak ve tahterevalli yer almakta. Fitness alanı, oturma birimleri, piknik masası ve pergolalar ile de park bölge halkının hizmetine açıldı.

Toros Mahallesi’nde, bu arazinin hemen arkasında Akdeniz Lisesi’nin bulunduğunu ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Öğrenciler ve bölge halkı için buranın acilen kamulaştırmasının uygun olacağını düşündük. 3 bin 700 metrekare araziyi kamulaştırdık. İçerisinde yer alan metruk yapının da hızlı bir şekilde yıkımını yaptık. Ve kısa süre içinde de alanı ‘Çocuk Bahçesi’ olarak inşa edip, çocuklarımızın hizmetine açtık” diye konuştu.
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