Tren kütüphane hizmete açıldı

Kepez Belediyesi, çocuklara renkli bir ortamda kitap okumayı sevdirmeyi amaçladığı ‘tren kütüphaneyi’ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda törenle hizmete açtı.

Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü, DokumaPark’ta, çok sevdiği çocuklara Anadolu Oyuncak Müzesi’nden sonra tren kütüphane armağan etti. Devlet Demir Yolları’ndan (TCDD) uzun süreli kiralanan 25 metre uzunluğundaki vagon, özel bir tırla Antalya’ya getirilerek, DokumaPark’ta oluşturulan rayların üzerine konulmuştu. Tren vagonunun içi de yeniden düzenlenerek çocuklar için rengârenk bir kütüphane ve çalışma atölyesi haline getirildi. Başkan Tütüncü’nün çocuklara hediyesi olan tren kütüphanenin açılış töreni de 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapıldı.

“Çocukların belediyesiyiz”

Kepez Belediyesi Çocuk Korosu’nun konseriyle başlayan törende Tütüncü, “Göreve geldiğimizde en çok çocukların belediyesi olmalıyız ve en çok çocuklara yönelik hizmetler yapmalıyız demiştik. Geldiğimiz noktada geriye dönüp baktığımızda bu sözümüzü hakkıyla gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Gerek çocuklarımız için üretmiş olduğumuz sosyal yaşam mekânları, gerekse çocuklarımıza vermiş olduğumuz eğitim aslında onları aydınlık geleceğe olan yürüyüşlerini kuvvetlendiren unsur oldu, olmaya da devam ediyor” dedi.

TCDD’nin treni çocuklara kitabı sevdirecek

Tren kütüphane ile gençlere ve çocuklara okuma sevgisini farklı bir ortamda sevdirmeyi amaçladıklarını belirten Tütüncü, “Açılışını yaptığımız tren vagonu, TCDD hurdaya ayırmıştı. Haydarpaşa Tren İstasyonu’ndaki bu vagonu, TCDD’den belediyemiz için uzun süreli kiraladık. Daha sonra treni, bakım ve onarımın yapılacağı Dinar’a getirdik. Burada vagonun dışını sıfırdan yaptırdık. Daha sonra tarihi treni, özel bir tırla DokumaPark’a getirdik. Tren vagonunu döşediğimiz rayların üzerine yerleştirdik ve içini güzel bir kütüphaneye dönüştürdük. Bir kısmı kütüphane, diğer kısmı çalışma atölyesi olarak hizmet verecek tren vagonu, şeker gibi renkli bir şey oldu.”

Kitap fuarına 380 bin ziyaretçi

Başkan Hakan Tütüncü, “Çocuklar, tren kütüphanede kitap okumayı, kütüphaneyi çok özel bir şekilde deneyimleyecekler. Eğer biz çocuklara kitap okumayı sevdirmek istiyorsak, kitap okumayı neşeli hale getirmeliyiz. Tren kütüphane ile çocuklarımızın kitapla güzel bir bağ kurmalarını arzu ettik. 2 hafta önce Antalya’nın en büyük, Türkiye’nin en seçkin kitap fuarlarından birini yaptık. Tam 380 bin ziyaretçi kitap fuarımızı gezdi. Ziyaretçilerin yüzde 50’den fazlası lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileriydi. Fuarımız, kitabı sevdirme, okuma alışkanlığını kazandırma anlamında çok özel bir işti. Tren kütüphaneyle kitap okumayı çok farklı hale getiriyoruz.”

Çocuklara tren müzesi müjdesi

Çocuklara bir müze müjdesi veren Tütüncü, “Okullarımızı, servislerle tren kütüphaneye taşıyacağız. Burada çok güzel atölye çalışmaları yapacağız. Trenin arkasına güzel bir istasyon binası yapacağız. Bu binayı da çocuklar için tren müzesi yapacağız. Türkiye’nin demir yolu serüvenini bu müzede anlatacağız” diye konuştu.

Tütüncü, konuşmasının ardından çocuklarla beraber kurdeleyi keserek, tren kütüphaneyi hizmeti açtı.

Başkan Hakan Tütüncü, daha sonra beraberindekilerle tren kütüphaneyi gezdi. Çocuklar, haftanın 7 günü ücretsiz olarak tren kütüphaneyi kullanabilecekler.