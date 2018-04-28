Türel: ‘Hizmet, gereklilik ama gönül almak, yeterlilik’

Antalya’nın ev sahipliği yaptığı Marmara Belediyeler Birliği Meclis toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, belediyeciliğin insan hayatını kolaylaştıran beceri sanatı olduğunu belirterek, hizmet yapmanın gereklilik, gönül almanın da yeterlilik olduğunu vurguladı.

Antalya Belek’te düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği Meclis toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, belediyeciliğin sorunlarının nereden nereye geldiği ve neler yapılması gerektiği konularının görüşüleceği, toplantının Antalya’da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin en gelişmiş bölgesinde belediye başkanlığı yapan meslektaşlarına seslenen Başkan Türel, “İşimizin zorluğunu çok iyi biliyoruz. Bu zor işi nasıl kolaylaştırılabiliriz, bütün gayemiz bu. Benim çok sevdiğim bir tanım var. Belediyecilik insan yaşamını kolaylaştıran beceri sanatıdır. Bu beceri sanatını en iyi şekilde nasıl ortaya koyabiliriz. Belediyecilik insan yaşamının her noktasında var. İnsan yaşamını bu noktada kolaylaştırma gayretini ortaya koyuyorken, şehirlerimiz için ilçelerimiz için bir de şehrin karakterini belirleyecek bir vizyonu da ortaya koymak en önemli hususlardan bir tanesi. Değerli hocamız İskender Pala’nın bir sözü var. Diyor ki insanların karakterini şehirler belirler. Şehirler insana karakteri üzerinde direkt etkisi olan bir husus. O yüzden bizler de şehirlerin karakterini belirleyen belediye başkanları olarak, burada işimizin zorluğunu idrak etmemiz lazım” dedi.

Şehir karakterlerini doğru yüklememiz lazım

Başkan Türel sözlerini şöyle sürdürdü: “ İstanbul’da yaşayan bir vatandaşımızla, Erzurum’da yaşayan bir vatandaşımızın alışkanlıkları, sosyal yaşam biçimi, birçok özelliği farklıdır. Antalya’da yaşayanla Konya’da yaşayanın da öyle. Bırakın şehirler arasındaki mukayeseyi; İstanbul’da Fatih’de yaşayan bir kardeşimizle, Kadıköy’de yaşayan bir kardeşimizin yaşam biçimleri çok farklıdır. Bu, şehirlerin insan yaşamını etkilemesinden kaynaklanıyor. Biz belediye başkanları olarak da şehirlere karakter yükleme misyonunu taşıyan bir misyona sahibiz. İşte o doğru karakteri şehirlerimize yükleyebiliyorsak, o zaman çok daha geleceğe yönelik önemli biz vizyon ortaya koymuş oluruz.”

“Baki kalan kubbede hoş bir seda bırakmak”

Antalya’nın turizm başkenti ve karakteri olduğunu hatırlatan Başkan Türel, “Ama turizm karakteriyle birlikte bir tarım şehri, bir tarım karakteri ve bununla ilgili gerekli yatırımları yapmak, destekleri vermek suretiyle geleceğe yönelik bir planlama gayreti içerisindeyiz. Sanayi hiç olmayacak mı elbette olacak. Ama sanayi, turizm ve tarıma zarar vermeyecek. Mutlaka çevre hassasiyeti yüksek tesislerle ancak olabilirse olacak. İşimizin zorluğu burada ve biz şehirlerimize doğru karakteri bugünlerden yarınlara doğru yükleyebilirsek o zaman arkamızdan hayırla yad edilip, baki kalan kubbede hoş bir seda olabilme imkanına sahibiz.

Hizmet bizim vazgeçilmezimiz. Olmazsa olmazımız ama hizmet bizim görevimiz. Hizmet gereklilik ama yetiyor mu? Hizmet, gereklilik ama gönül almak, yeterlilik. Yani hem hizmet edeceksiniz hem gönül alacaksınız, ikisini birbirinden ayırmadan ve ihmal etmeden ortaya güzel bir performans koyarsanız da dediğim gibi o zaman baki kalan kubbede hoş bir seda elbette olabilme şansını hep birlikte buluyoruz” diye konuştu. Konuşmanın ardından Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mevlüt Uysal Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e e MBB Kültür Yayınlarından çıkan İbni Haldun’un Mukaddime eserini takdim etti.