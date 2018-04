Türel, hizmette 10 yılını anlattı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, başkanlıkta geride bıraktığı 10 yıllık hizmetlerini ve gelecekteki projelerini vatandaşlarla paylaştı. Türel kendisini vizyon projeleri üzerinden eleştirenlere, " Ticari ve siyasi rantı kesilen bağırmaya başlıyor. Antalya halkı şunu bilsin ki, ben bu görevde olduğum sürece Antalyalının hakkını, Antalyalı yetimin hakkını kimseye yedirmem, Antalya’ya zararı olacak hiç bir işe imza atmam."dedi.

Türel, ANFAŞ Exppo Center’de düzenlediği geniş katılımlı, “Antalya’nın emrinde 10 yıldır birlikte’ toplantısıyla şimdiye kadar yaptığı ve yapacağı projeleri vatandaşlarla paylaştı.

Bugün hesap verme günü olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Türel, her yıl hesap veren bir anlayışla toplantı düzenleyen ilk belediye başkanı olduğunu belirtti. Yıllık toplantılara 2005 yılında başladığını hatırlatan Türel, “Belki de her yıl hesap verme toplantıları yapan ilk belediye biz olduk. 2005-2009 döneminde bu toplantıyı her sene yaptık ve işte belediyecilikte 10, siyaset yaşamımda 14 yıl sonra hesap vermeye devam ediyoruz. Bizim çalışmalarımızın, hizmetlerimizin asıl sahibi, mimarı, mühendisi Antalya halkıdır, yani sizlersiniz. Biz bu yolu sizlerin kıymetli yol arkadaşlığınızla yürüdük, yürümeye devam ediyoruz. Burada benim 40 senelik arkadaşlarım da var. Onlar gençlik yıllarımızdan bu yana bir Antalya hayalinin peşinde koştuğumuzun şahitleridir. Doğduğum, büyüdüğüm, hayatımı ve geleceğimi adadığım Antalya’ma hizmet etmek gençliğimin hayaliydi, çok şükür gerçek oldu. Bundan sonraki hayalim ise adımı Antalya tarihine şerefli bir şekilde yazdırmaktır. Bizden sonraki nesillerin ismimizi rahmetle anmasıdır.”diye konuştu.

"Antalya ara verilen 5 senede çok şey kaybetti"

Antalya halkının desteğinin kendisi için büyük şans olduğunu kaydeden Türel, “Şu 14 senede 2009-2014 arasını çıkarırsanız 9 senede Antalya’nın gelişmesini hiç bir vicdan sahibi inkar edemez. Bu gelişme 5 senelik ara tatile rağmen, kumpaslara ve çetelere rağmen sağlanmış bir gelişmedir. 2009’da Antalya’da seçmen duygusal davrandı ve maalesef 5 senede çok şey kaybettik. Antalya olarak hepimiz önce Antalya demeliyiz. Ben bir Antalyalı olarak bu gelişmedeki büyük katkıları için Cumhurbaşkanımıza, hükümet üyelerimize, bakanımıza teşekkür ediyorum. 24 Haziran seçimlerinin şimdiden Türkiye ve Antalya için hayırlı olmasını diliyorum. Her yerde, her sahada, devlet, millet, belediyeler, şehirler, ilçeler her alanda mücadeleye devam edeceğiz.Hattı savunma yoktur, sathı savunma vardır, bu satıh Türkiye’nin ve Antalya’nın her meselesidir.Eğitimde, kültürde, turizmde, tarımda, altyapıda, sosyal yapıda, sağlıkta dünyanın en ileri seviyelerine gelmek için gece gündüz demeden çalışacağız. ” dedi.

Türel, 24 Haziran seçimlerinin yerel seçimlerden önemli olduğunu işaret ederek, Türkiye’nin kaderinin parti siyaseti üzerinde bir mesele olduğunu vurguladı.

“İlk hesabı çocuklara verdi”

Antalya’da yapılan her eserin sahibinin halk olduğunu kaydeden Türel, “ Biz hep birlikte Antalya’yız, güzel bir aileyiz. Bugün hepinize ayrı ayrı hesap vereceğim. Antalya’nın çocukları benim kendi çocuklarım, hepsi benim evladım. Çocuk bakım merkezi, ana okulu, belediyede çocuk kreşi, zıp zıp park, okullar ligi, çocuk tiyatrosu, okul birincilerine tatil imkanı gibi projeleri hayata geçirdik.”diye konuştu.

Engellilere kader arkadaşlarım diye hitap eden Türel, “ Rehabilitasyon merkezinde dünya çapında hizmet veriliyor. Engelsiz ulaşım araçları her yerde hizmet veriyor. Engelli mola evleri de bir ay içinde hizmete başlayacak. Evleri engelsiz mekan haline getiriyoruz. Engelsiz Antalya için yapacağımız çok ley var. Görme engellileri cep telefonu aracılığıyla yönlendirmenin alt yapısını kuracağız. Engelsiz plaj, özel hasta yatağı, akülü tekerlekli sandalye yardımlarımız devam ediyor.”dedi.

"Gençlere spor merkezleri"

Büyükşehir belediyesi olarak eğitim kurumu gibi çalıştıklarını dile getiren Başkan Türel, “ Eğitimde, sporda, kültürde hep sizin yanınızdayız.Gençlik eğitim ve danışma merkezimiz, gençlik kamplarımız, öğrenci yurdu hizmetlerimiz, AKBEM’ler, sizin mutlu olmanız ve başarınız içindir. Akdeniz üniversitesi batı tarafında 1500 kişilik yurt yapıyoruz. ASMEK meslek kurslarımızda gençler ve yetişkinler meslek öğreniyor. ASFİM spor salonlarımızda genç ve yetişkin 70 bin kişi spor yapıyor. Antalya olarak Bosnalı gençler için, Aliya İzzetbegoviç’in gençleri için yurt ve gençlik merkezi yapıyoruz. Gençlik haftası, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası etkinliklerini gençlerimiz dinlensin ve eğlensin diye yapıyoruz.”ifadelerine yer verdi. Türel, Antalyaspor ve Alanyaspor tesislerinin gençlerin hizmetinde olduğu kaydeden Türel, gençlerin hem okumalarını hem spor yapmalarını istedi.

“Yaşlılar yalnız değildir”

Antalya’nın büyükleri, yaşlıları içinde projeler hayata geçirdiğini ifade eden Türel, “ Yaşlı lokali, yaşlı bakım merkezi, alzheimer hasta merkezi, hasta yakınları merkezi, huzur evi projeleri hep sizler içindir. “Antalya’da hiç kimse kendisini kimsesiz ve çaresiz hissetmeyecek, kimsesizin kimsesi biz olacağız” dedik. Yatalak hastalar için palyatif bakım merkezi belediyemiz için bir ilktir.Yaşlılarımız için bir adım daha attık ve tazelenme üniversitesini desteklemeye başladık.Parkinson okuluna destek verdik.Yaşlılarımızın yalnız kalmasına, bakıma muhtaç kalmasına izin vermeyeceğiz.”diye konuştu.

“662 bahçelik yeni hobi bahçesi geliyor”

Emekliler için indirimli kart uygulaması ve hobi bahçeleri yaptıklarını aktaran Türel, “Hobi bahçeleri kurulmaya başlandığında en çok spekülasyonu yapılan şeylerden biri o bahçeleri kendi çevremizdekilere vereceğimiz iddiasıydı. Ben de sebzemi yetiştirseydim diyenlere de buradan bir müjdemiz var. 622 bahçelik yeni bir etaba başlayacağız.Yaşa göre başvurunuzu dikkate alacağız.”dedi.

Türel, mobil aşevinin 2 bin 500 kişilik yemek çıkardığını belirterek, sosyal kart projesiyle 13 bin haneye alışveriş imkanı sağladıklarını anlattı.

“Aç ve açıkta kimse kalmayacak”

Bimekan şahıslarında yanında olduklarını dile getiren Türel, “Ev eşyası desteği başlattık. Yani evi olmayan, yalnız bir hemşehrimiz, misafirimiz varsa, onun da kimsesi biz olacağız. Desteğe ihtiyacı olan 10 bin öğrenciye harçlık desteği sağlıyoruz. 10 yıl önce bu noktaya geleceğimize kimse inanmazdı, hep birlikte başardık. Hedefimiz Antalya’da aç ve açıkta kimse bırakmamaktır.”ifadelerini kullandı.

“Gerçek halkçılık budur”

“Lara-Düdenpark’ta balık çarşısı ile vatandaşa uygun fiyatla taze balık yeme imkanı sağladıklarının altını çizen Türel, “Atatürk Parkı’nda kafe açarak yine sosyal bir hizmet verdik.İşte gerçek halkçılık budur, sosyal belediyecilik, sözde değil, özde millet hizmeti budur.”dedi.

“Kadınlara projeler”

Kadınlar içinde bir çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Menderes Türel, “ Kreşler ve çocuk etkinlik odalarımız, aile eğitim merkezleri, kadın danışma merkezi, kadın sığınma evi, kadın işgücü geliştirme merkezi, Sarısu, Aysultan, Finike ve Topçam kadın plajları sizin mutluluğunuz içindir. ASMEK kurslarında birçok kardeşim meslek öğreniyor, el sanatı yapıyor.Girişimcilik kursları yapıyoruz, moda evi ve satış ofisi de yaptık.Kadın kardeşlerimizin ürünleri burada satılıyor ve gelir sağlıyorlar.Beş ayrı aile merkezi kurduk.Sığınma evimiz, kadın şiddet telefon hattımız ile kadına şiddete ve kadın istismarına karşı her zaman kadınların yanındayız.”diye konuştu.

“İlçelere yatırımlar”

Kaş’tan Gazipaşa’ya 19 ilçenin hizmetinde olduklarını kaydeden Türel, “Her ilçemizde yol, su şebekesi gibi altyapı yapıyoruz, Büyükşehirin sorumluluğunda olan Bulvarları güzelleştiriyoruz. Bazen vatandaşlarımız ilçelerde ilçe belediyeleri sorumluluğunda olan cadde ve kaldırımların hesabını da bize soruyor.Oysa bizim sorumluluğumuz büyük bulvarlardan ibaret.Keşke imkan olsa bütün cadde ve sokakları tek elden yapıp bitirsek. Büyükşehir olarak ilçelerimizde kültür merkezleri yapıyoruz ve sosyal hizmetler veriyoruz. Biraz önce saydığım, engelli hizmetleri, sosyal kart gibi hizmetleri bütün ilçelerimizde yapıyoruz.”ifadelerini kullandı.

“Menderes söz verdiyse yapar”

30 yıllık Aksu-Çalkaya sorununu çözecek tarihi bir karar aldıklarını belirten Başkan Türel, “Bölgeyi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan etmek suretiyle 12 bin vatandaşın tapularının üzerindeki şerhleri kaldıracak bir çalışmayı başlatıyoruz. Bugün biz çok mutluyuz, vatandaşın sorunun çözdük yaBir kısım insan, vatandaşımızın mutsuzluğundan mutlu oluyor. Neden sizleri mutlu edersek kendilerine sıra gelmeyeceğini düşünen bir kısım insan her yerde provokasyonla, spekülasyonla, yalanla, dolanla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Burada önceliğimiz tapu şerhlerini kaldırmak ve kentsel dönüşüm. Menderes Türel söz verdiyse yapar. Artık bunu herkes biliyor. ‘Büyükşehir ne kazanıyor?’ diyorsanız bizim kazancımız sizin kazancınız, tapularınızdaki şerhler kalkıyor, bizim kazancımız da o oluyor inşallah.”diye konuştu.

“4 yılda 2.5 milyon ağaç”

Toprağa, ağaca, suya yatırım yapan bir belediye olduklarını vurgulayan Menderes Türel, “Bunu görmeyenler var, bu nedenle çevre dostu, tabiat dostu bütün kardeşlerime de buradan sesleneyim. Tarım desteklerimiz aslında çevre koruma destekleridir, hobi bahçelerimiz çevreci bir projedir. Daha önemlisi ise, Manavgat Türkbeleni Mesire Alanı, Kumluca Beykonak, Demre Noel Baba Meydanı Uygulaması, Osman Serdengeçti veya Yavuz Özcan Parkı, Kaleiçi ve Cumhuriyet meydanı projelerimiz çok güzel çevreci projelerdir. Daha önemli bir çalışmamız ağaçlandırmadır. 4 yılda 2.5 milyon ağaç, 21 milyon çiçek dikmişiz. Ayrıca 960 bin metrekare yeşil alan yapmışız, yani 240 futbol sahası kadar yeşil alan yapmışız. Ayrıca Konyaaltı sahili projemiz de yeşil ve çevre dostu bir proje olarak Antalya tarihine geçecektir.”diye konuştu.

“Çöpte ve güneşten elektrik”

Katı atık tesisinden elektrik üreten bir belediye olduklarını ifade eden Türel, “30 bin konutun tükettiği elektriği üretmeye başladı. Yakında 90 bin konut elektriği kadar elektrik üretecek. Yani büyük bir ilçenin elektriğini çöpten üretmiş oluyoruz. Bir taraftan güneş enerjisiyle elektrik üretiyoruz, diğer taraftan çöpten elektrik üretiyoruz.Çevreci enerji ve ekonomi birlikte.İşte bunun adı berekettir, hizmettir.”dedi.

“Sokak hayvanlarını unutmadı”

Yeni bir sokak hayvanları bakım merkezi kuracaklarını belirten Türel, “Bu merkezde kedi evleri olacak, veteriner kliniği, kedi ve köpek serbest dolaşma alanları, at ve eşek padok alanları, gerçek bir hayvan parkı olacak ve Antalya bu alanda da örnek bir şehir olacaktır.”dedi.

“Konyaaltı’ndan güçlü destek bekliyorum”

“Konyaltı bize fazla oy vermiyorsunuz ama ben yine de sizi çok seviyorum” diyen Türel, “ Bir siyasetçi en az oy aldığı yere hizmet götürmez diye bir anlayış vardı. Biz o görüşü Konyaaltı’nda yerle bir ettik.Bu bizim hizmet anlayışımızda parti siyaseti düşünmediğimizin en güzel teyidi. Biz belki Konyaaltı’ndan az oy alıyoruz ama en önemli projemizi bu güzel ilçemizde yapmaktan şeref duyuyoruz. Çünkü biz oy veren, vermeyen herkese hizmet borcumuzu ödeyeceğiz demiştik ve bunun gereğini en güzel şekilde yerine getiriyoruz. En büyük projelerimiz Konyaaltı’nda.Konyaaltı, eskiden bir Türkiye markasıydı, şimdi dünya markası olacak.Dünyada en güzel sahil denildiğinde ilk sıralarda Konyaaltı olacak. Boğaçayı projesi, Yat limanı projesi, Tünektepe projesi sadece Konyaaltı’nı değil, bütün Antalya’yı kalkındıracak.Antalya’da her evin, her dükkanın değeri artacak, Antalya’da çalışan garsonun emeği daha değerli hale gelecek.Konyaaltı’na 2 bin 200 kişilik spor salonu yapımına başladık. Konyaaltı sahil projesi içinde Minicity bölgesini de çok güzel bir park, eğlence, oyun alanı haline getireceğiz. Konyaaltı sahili, çocuk dostu, yaşlı dostu, engelli dostu, çevre dostu bir proje olacak.Birlikte bir dünya markası inşa ediyoruz.Artık Konyaaltı’ndan eskisinden çok daha güçlü bir destek bekliyorum.”dedi.

“Utanacaklar”

Antalya kent müzesinin gurur projelerinden biri olacağını kaydeden Türel, “Kent müzesi Antalya’nın kalbinde bir güneş gibi parlayacak.’AVM yapacak’ diye iftira atanlar, oraya geldiklerinde utanacaklar.Antalya tarihine sahip çıktık. Yeşil alanı büyüttük, büyük bir park kazandık.”ifadelerini kullandı. Türel, Kepez-Altınova Kültür Merkezi bünyesinde bir de Cemevi açacaklarını bildirdi.

“Boğaçayı projesi”

Antalya’da kent merkezinde yaptıkları ve yapacakları yeniliklerden bahseden Menderes Türel,”Boğaçayı projemizi anlatacağım. Amerika’da, İngiltere’de, Almanya’da, Fransa’da 100 sene önce kanallar açmışlar, şehirlerine hayat vermişler. Antalya’da Boğaçayı’nda taşkın önleme çalışması gerekiyor. İç kısımda geçmiş zamanda açılmış olan taş ocakları sebebiyle dere yatağı ve çevresi çok bozulmuş durumda. Elimizdeki zenginlik ve değer bugün heba oluyor. Boğaçayı aslında İstanbul kanal projesinden sonraki en önemli proje olabilirdi. Doğal yaşam alanları, Antalya’nın sinema sektörü merkezi yapacak film platolarıyla bir Türkiye projesidir. Boğaçayı projesini halen yeterince anlatamadık. Şimdi etap etap kendi imkanlarımızla başladık.”dedi.

“Konyaaltı sahil projesini engellemek istediler”

Konyaaltı sahil projesinin de engellenmek istendiğini anımsatan Menderes Türel, “Her zamanki gibi iftiralar attılar. Oradan kendilerine rant çıkarmak isteyenler oldu ama biz Antalya’nın hakkını koruduk ve şimdi projeyi belediye olarak kendimiz yapıyoruz. Konuşanlar konuştuklarıyla kalacaklar. Konyaaltı ve Minicity alanı eskisinden çok daha yeşil, çok güzel bir dünya projesi olacak ve Antalya’ya değer katacaktır. Konyaaltı ve Boğaçayı birleşik bir projedir ve inşallah tamamlandığında sadece Antalya’nın değil, Türkiye’nin ismini de daha fazla duyuracaktır.”

“Kruvaziyer limanı”

Kruvaziyer liman projesinin beş yıldızlı Antalya projesi olduğunu işaret eden Türel, “ Şu anda dünyanın zengin turistini karşılayacak güzel bir liman ve rıhtıma sahip değiliz. Bizim Güzeloba projemizde limana 4 büyük yolcu gemisi yanaşabilecektir.Böylece serbest bölgemiz ve mevcut limanımız da rahatlayacaktır. Farklı bir turist gelecek, farklı bir turizm ve ticaret başlayacaktır. Böylece Kepez’de kültür yatırımları, kültür sarayı ve müzeler, Lara’da kruvaziyer liman, Muratpaşa’da kent müzesi ve tarih, Konyaaltı’nda ise spor, eğlence, dinlenme ve gezme, işte size yeni bir Antalya.”ifadelerine yer verdi. Turizm çalışanlarına uygun taksitlerle konut sağlama imkanına TOKİ ile başladıklarını belirten Türel, bu konutların Serik Yukarı Kocayatak Mahallesine yapılacağını söyledi.

“ Bana büyük proje yapma, kaldırım yap, büyük proje oy getirmiyor, kaldırım daha fazla oy getiriyor” diyen arkadaşları olduğunu aktaran Türel, “ Kaldırımla 2 sene rahat ederiz, peki sonra ne olacak? Antalya’nın gençlerinin, çocuklarının geleceği ne olacak? Zamanla şehir ve ilçelerimiz hızla büyüdü, caddeleri portakal kokan Antalya’yı kaybettik, yollar, ulaşım, altyapı yetersiz kaldı.Antalya’da bu yolları ben planlamadım, Antalya’da bu yapılaşmayı ben yapmadım.Bizim projelerimiz rant projeleri değildir, dünya markası projelerdir. Büyük inşaatlar olmasın, rahatımız bozulmasın, böyle iyiyiz deme hakkımız yoktur.Biz Antalya’yı daha yükseğe taşıyacağız, Antalya Türkiye’yi daha yükseğe taşıyacak.”diye konuştu.

“Projelere karşı çıkan iki grup var”

“2009’da Antalya’ya bedava elektrik ve ekmek vereceklerini söyleyerek göreve gelenlerin az kalsın Antalya’nın ekmeğini de alacaklardı” diyen Türel, “ Antalya’nın esnafı, çalışanı, işsizi şunu bilsin ki, ekmek liman projesinin, Boğaçayı projesinin içindedir. Projelerimize devamlı olarak karşı çıkan arkadaşlar da var. Elbette ki, muhalefet, muhalefet olma görevini yapacaktır. Biz demokrasinin kıymetini çok iyi biliriz.Fakat bu projelere karşı çıkan iki grup var, burada bunu ifade etmek istiyorum.Bir peşin hükümlü olduğu için karşı çıkan var. Projeyi bilmiyor, açtığımız ihaleyi bilmiyor ama karşı çıkıyor. Burada belki bizim de bir eksiğimiz, sahada çalışmaktan reklama ve kendimizi anlatmaya zaman bulamamaktır. Bazı arkadaşların ise tek derdi var, projeler başarısız olsun, Menderes Türel başarısız olsun, Antalya kaybetsin. Belki biz seçim kazanırız diye düşünenler var. Bu arkadaşların kalpleri mühürlenmiş, kulakları var, işitmezler, gözleri var, görmezler.”şeklinde konuştu.

“Katkı kavşaklar tasarruf”

Antalya trafiğine nefes aldıran katlı kavşakları ‘beton’ diye küçümseyen zihniyetleri sert bir dille eleştiren Türel,” Narenciye kavşağında bir düzenleme yaptık, gecikmeyi yüzde 75 oranında azalttık. Narenciye kavşağını kullanan araç sahiplerine yılda 18 milyon liralık fayda sağladı. Sampi kavşağı 4 milyon lira, Güllük kavşağı 3 milyon lira, Adnan Menderes Fahrettin Altay kavşağı 6 milyon 800 bin lira tasarruf sağlıyor. Bunlar mühendislerin hesaplarıdır. Her katlı kavşağı en az 20-25 milyon lirayla çarpın ve Antalya’ya sağlanan tasarrufu bir düşünün. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılanlarla birlikte yaptığımız köprülü kavşak sayısı 32 oldu.Böylece 600-700 milyon liraya yakın tasarruf oldu.”dedi.

“Antalya halkına peşkeş çekildi”

Hesapları bilmeden projelerine karşı çıkıldığını kaydeden Menderes Türel, “ Benim üzüldüğüm husus, sadece siyaset veya rant uğruna her projemize engel çıkarılmasıdır. Bazıları biz başarısız görünelim diye projeleri engellemeye çalışıyor, bazıları ise rant peşinde koşup, rant bulamadığı için bu projeleri karalamak istiyorlar. Konyaaltı sahilinde ihale açarız, ihaleye girmez, torpille yer ister, istediğini alamayınca da çıkar, rant der, peşkeş der. Konyaaltı sahilini kim yapıyor şu anda? Belediyenin şirketi yapıyor, Boğaçayı’nda kim çalışıyor? Belediye şirketi çalışıyor.Kime peşkeş çekildi?Antalya halkına peşkeş çekildi.Konyaaltı sahili işletmesini ihaleye açtık, ihale herkese açık, ihaleye girmiyor ve sonra çamur atıyor.Eskisi gibi olsun, eşe dosta birer büfe hediye edilsin istiyorlar.Biz rant dağıtmıyoruz, kim orayı dünya kalitesinde işletecekse, dünya çapında bir marka yapacaksa o işletsin, önce Antalya kazansın.”ifadelerine yer verdi.

“Rantı kesilen bağırıyor”

Projelerinde rant var diyenlerin aslında kendi rantlarının hesabında olduğunu iddia eden Türel, “ Ticari ve siyasi rantı kesilen bağırmaya başlıyor. Antalya halkı şunu bilsin ki, ben bu görevde olduğum sürece Antalyalının hakkını, Antalyalı yetimin hakkını kimseye yedirmem. Antalya’ya zararı olacak bir işe imza atmam. Belediyeyi, imar planını rant kapısı haline getirmem. Her gün Allah’a hesap veriyoruz.Her sene Antalya’lıya hesap veriyoruz.Gelecekte Antalya’nın çocukları hesap soracak.Bu kadar görev yapmışım, artık bu saatten sonra tek derdim, Antalya’nın gönlünde yer almak ve çocuklarıma şerefli bir hatıra bırakmaktır. Her zaman söylüyorum, tekrar söyleyeyim, gökten bir melek gelse, "biz bu projeleri yapıyoruz, sen kendi işine bak" dese, hemen bu makamı bırakırım, kendimi tamamen saha çalışmalarına, hayır işlerine, biraz gazeteciliğe, spora ve sanata veririm. Artık güzel Antalya’mızın tadını çıkarmaya bakarım.”dedi.

“Antalya’nın hayalini kurduğu projeler”

“Bir başka hayalim daha var” diyen Türel,” Tramvay ağı bitmiş, metro ile Antalya limanından Varsak’a ve havalimanına kadar gidilen, İstanbul, Ankara ve İzmir’e hızlı tren ile bağlanmış, Adana ve Mersin’e duble yolla bağlanmış. Dünyanın birçok yerine direkt uçak seferleri olan bir Antalya. İşte bu sebeple, biz yerimizde duramayız, yerimizde sayamayız.Bunlar bizim neslin değil, gelecek nesillerin projeleridir, Antalya gençliğine, Türk gençliğine armağan edeceğimiz eserlerdir.Bu projelere hangi parti taraftarı olursa olsun, herkes destek vermelidir. Bunlar Menderes Türel’in değil, Antalya’nın projeleridir. Bu projeler bizim neslin 30 senedir Antalya için hayalini kurduğumuz eserlerdir.”dedi.

“Projelere sahip çıkılsın”

Projelerine sahip çıkılmasını isteyen Türel, hangi belediye başkanı gelirse gelsin, “Bu projeleri nasıl yapacaksınız” diye sormasını istedi.

Herkese sevgi ve saygıyla yaklaştığını kaydeden Türel, “ Bazen kendime soruyorum, bu kadar çalışmaya rağmen Menderes Türel’i sevmeyenler, takdir etmeyenler neden sevmez, neden takdir etmez diye? Ve şunu görüyorum ki, benimle en fazla sorunu olanlar, beni sevmeyenler hep bu biraz önce söylediğim siyasi ve ekonomik rant meselelerinden dolayı küsüyor, karşımızda oluyorlar. Bazıları olmadık dedikodular üretip, kendi uydurduklarına kendilerini inandırıyorlar. Yine de nefsimi ayaklarımın altına alıp herkesi sevgiyle kucaklamaya gayret edeceğim.Çünkü Antalya’ya ve bize bu yakışır.”diye konuştu.

“Katılımcılar”

Türel’in yaklaşık 1,5 saat süren sunumunu, eşi Ebru Türel’in yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, ilçe belediye başkanları, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Davut Çetin, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ATB Başkanı Ali Çandır , işadamları, CHP’li eski belediye başkanı Bekir Kumbul, Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Ak Partili meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş takip etti.