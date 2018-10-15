ANTALYA:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:37

Türel pazar turunda

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ailesiyle birlikte kentin yeni yaşam alanlarını gezdi.Belediye Başkanı Menderes Türel, haftanın yorgunluğunu Pazar günü eşi Ebru Türel ve oğlu Akın’la birlikte, Konyaaltı Sahili’nde...

Türel pazar turunda
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ailesiyle birlikte kentin yeni yaşam alanlarını gezdi.

Belediye Başkanı Menderes Türel, haftanın yorgunluğunu Pazar günü eşi Ebru Türel ve oğlu Akın’la birlikte, Konyaaltı Sahili’nde attı. Antalya’nın yeni çekim merkezine dönüşen sahil boyunca halkın arasına karışan Türel ailesi yürüyüş yapıp, güneşli havanın tadını çıkardı. Sık sık Türel’in yolunu kesen Antalyalılar, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, böylesine güzel bir yaşam alanını kazandırdığı için teşekkürlerini iletti.

Türel ailesi, Antalya’nın terapi alanı haline gelen Hobi Bahçeleri’ni de ziyaret etti. Kent yaşamının yorucu temposundan uzaklaşarak keyifli bir mola verdi. Daha sonra Başkan Menderes Türel, Meltem’deki Antalyaspor Tesisleri’nde Antalyaspor ile Altay U15 takımları arasında oynanan futbol maçını izleyerek, genç futbolculara moral verdi. Türel, dostluğun kazandığı 3-3 biten maç sonrası gençleri ve teknik kadroları kutladı. Başkan Türel, dostları TFF ve Altay’ın eski başkanı Mahmut Özgener ve Antalyaspor ve Altay’ın eski teknik direktörü Ümit Turmuş ile de hasret giderdi.
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